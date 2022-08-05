医疗信息技术 (IT) 集成市场预计将达到 102.9 亿美元，到 2029 年的预测期内复合年增长率为 12.9%

医疗保健 IT 集成是一类医疗设备，使临床医生能够持续监控和照顾婴儿和儿童。这些设备还可用于给婴儿服用药物、液体甚至血液，监测血压，治疗各种疾病，并跟踪婴儿的状况和健康状况。信息技术 (IT) 在医疗保健中的整合包括为个人和团体患者管理个人健康信息和医疗保健的多种自动化方式。

2021 年，全球医疗保健信息技术 (IT) 集成市场价值 39 亿美元，预计到 2029 年将达到 102.9 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 12.9%。由于服务，“服务”代表了预测期内医疗信息技术 (IT) 集成市场中最大的类型部分。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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医疗保健信息技术 (IT) 集成市场动态

本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

司机

整个卫生部门的需求不断增加

对远程医疗服务和 远程患者监测解决方案的需求不断增长， 以及互联护理技术的使用增加，是推动该市场增长的最重要因素。此外，在医疗保健领域非常重要的电子病历和其他医疗保健 IT 解决方案的快速采用也有望加速市场的整体增长。

此外，为患者登记和其他医疗保健提供者创建单一平台的要求越来越高，技术进步在医疗保健行业的渗透率越来越高，医疗保健部门的扩张以及提高当前医疗实践效率的需求和机构。市场增长。此外，对无纸化技术需求的增加也抑制了预测期内市场的增长。

机会

投资和不断增长的进展

此外，实施医疗保健 IT 集成解决方案的有利政府政策、资助计划和举措预计将为市场创造有利可图的机会。发展中国家医疗保健 IT 集成解决方案的各种新兴市场以及通过医疗保健行业的数据集成实现的大量成本节约，将在不久的将来为市场提供大量机会。

这份医疗信息技术 (IT) 集成市场报告提供了近期新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴领域的机会收入口袋、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关医疗信息技术 (IT) 集成市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

全球医疗信息技术 (IT) 集成市场范围

医疗保健信息技术 (IT) 集成市场根据类型、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

写

服务

产品

根据类型，医疗保健信息技术 (IT) 集成市场分为服务和产品。这些服务细分为支持和维护服务以及实施和集成服务。实施和集成服务细分为培训和教育服务以及咨询服务。产品细分为接口/集成引擎、医疗设备集成软件、媒体集成软件和其他集成工具。由于构建、设计和实施可互操作和标准化的网络平台的需求不断增长，服务代表了最大的市场份额。

要求

医疗器械集成

健康中心整合

在应用的基础上，医疗信息技术（IT）集成市场分为医疗设备集成和医疗设施集成。

最终用户

医院整合

医疗器械集成

实验室整合

临床整合

放射学整合

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-it-integration-market?rajaas

区域医疗信息技术 (IT) 集成市场分析/洞察

如上所述，分析了医疗信息技术 (IT) 集成市场，并按国家、类型、应用和最终用户提供了市场规模前景和趋势。医疗信息技术 (IT) 集成市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列,中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于人均医疗保健支出的增加、完善的医疗保健行业以及该地区更好的报销设施，北美在医疗保健信息技术 (IT) 集成市场中占据主导地位。由于对远程医疗解决方案和家庭医疗保健设施的偏好日益增加，加上该地区存在需要综合医疗保健网络的大型医院，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

竞争格局和医疗信息技术 (IT) 集成市场份额分析

医疗信息技术 (IT) 集成市场的竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与医疗保健信息技术 (IT) 集成市场相关的公司方法有关。

在医疗保健信息技术 (IT) 集成市场运营的一些主要参与者包括 Infor（美国）、Cerner Corporation（美国）、Capsule Technologies Inc.（美国）、通用电气公司（美国）、Koninklijke Philips NV（荷兰） ), Lynate (美国), Allscripts Healthcare, LLC。（美国）、Epic Systems Corporation（美国）、NXGN Management, LLC（美国）、InterSystems Corporation（美国）、Oracle（美国）、iINTERFACEWARE Inc.（美国）、Orion Health（新西兰）、Summit Healthcare Services、 Inc.（美国）、IBM（美国）、西门子（德国）、Medical Information Technology, Inc.（美国）、Redox Inc.（美国）、OSPLABS（美国）、AVI-SPL（美国）和 Cognizant（美国） ) 等。

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