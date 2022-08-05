在到 2029 年的预测期内，动物遗传学市场预计将达到 111.6 亿美元，复合年增长率为 9.25%

动物遗传学市场是一个研究动物外观、繁殖和颜色的遗传学领域。它基于标准遗传概念，主要采用一般遗传方法，如杂交、细胞学、群体、个体遗传、统计和孪生方法。通过混合分析确定遗传模式、生理学和生化特征。由于其大量的染色体，这种动物具有自己独特的遗传特征。这些基因与动物的生产力、生育力和生存能力之间的联系是该学科研究的重点。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年动物遗传学市场价值 55 亿美元，预计到 2029 年将达到 111.6 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 9.25% 数据桥市场研究准备的市场报告团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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动物遗传学市场动态

司机

更加重视抗病优良品种的鉴定

越来越重视抗病优良品种的鉴定将抑制市场的增长速度。 动物遗传学领域的研究人员发现了有助于动物健康、生长和进食能力的基因 特征。这些遗传进步增加了产量并减少了对环境的影响。近 10 亿人的粮食安全和生计依赖牲畜和动物，牲畜和动物约占全球农业生产的 40%。因此，研究动物遗传学以识别和生产抗病品种对于不断增长的人口至关重要。

增加动物蛋白和乳制品的消费。

动物基因市场受到动物蛋白和乳制品消费增加的推动。人类主要从牲畜和家禽中获取蛋白质和钙。牛肉、小牛肉、乳制品和鸡蛋是最受欢迎的食品，预计对这些食品的需求将显着增加。

此外，对伴侣动物日益增长的需求将成为影响动物遗传学市场增长的主要因素。与此同时，城市化进程的加快和世界人口数量的增加是加速动物基因市场增长的驱动因素。此外，用于预防 遗传疾病 的遗传服务的增加和医疗保健基础设施支出的增加是市场的主要驱动力，这将进一步推动动物遗传市场的增长。

机会

在动物中越来越多地采用选择性育种

此外，在动物中越来越多地采用选择性育种将有利于动物遗传学的发展。DNA分型用于识别和控制家畜的亲子关系。它还用于诊断遗传问题和确定动物的性别，这有助于促进该部分的增长。此外，随着对理想品质的选择性育种变得更广泛接受，对动物遗传服务的需求将增加，从而导致市场增加。

此外，制造商越来越重视采用先进技术以及研发活动数量的增加，将为预测期内动物基因市场的增长提供有利机会。

全球动物遗传学市场的范围

动物遗传学市场根据产品、遗传材料和服务进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

家禽

猪

牛

犬类

其他

根据产品，动物遗传学市场分为 家禽、猪、牛、犬科动物等。

遗传物质

精液

胚胎

根据遗传材料，动物遗传学市场分为精液和胚胎。精液进一步细分为牛、猪、犬、马等。其他的进一步细分为山羊和绵羊。胚胎被进一步分割成牛、马等。其他的进一步细分为山羊、猪和绵羊。

服务

DNA分型

遗传性状检测

遗传病检测

其他

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区域动物遗传学市场分析/观点

如上所述，分析了动物遗传学市场，并按国家、产品、遗传材料和服务提供了市场规模前景和趋势。动物遗传学市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于主要的关键参与者以及该地区对动物蛋白的需求不断增长，北美在动物遗传学市场上占据主导地位。此外，对动物遗传学和著名畜牧业先进技术的日益接受将推动该地区市场的增长率。 由于该地区兽医医院和社区中心的动物护理设施增加，预计亚太地区将在预测期内增长。与此同时，对有效检测和其他遗传便利检测动物遗传疾病的需求不断增长，将推动该地区市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

动物遗传学的竞争格局和市场份额分析

动物遗传学市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与动物遗传市场相关的公司方法有关。

动物遗传学市场的一些主要参与者NEOGEN CORPORATION（美国）、Genus（英国）、URUS（美国）、EW Group（德国）、Groupe Grimaud（法国）、Topigs Norsvin（荷兰）、Zoetis（美国） 、Envigo（美国）、Hendix Genetics BV（荷兰）、Animal Genetics Inc.（美国）、VetGen（美国）、DanBre（丹麦）、Tropical Bovine Genetics（印度）、Trans Ova Genetics（美国）、Inguran LLC dba STgenetics （美国）、Semex（加拿大）、Cobb-Vantress（美国）、Milk Source（美国）、Eurogene AI Services（爱尔兰）、CRV Holding BV（荷兰）、EW Nutrition GmbH（德国）、Trans Ova Genetics。（美国）、Beacon Automation Pty Ltd.（澳大利亚）、Cogent（美国）、Genex Services, LLC（美国）、ABS GLOBAL, INC. （美国）、Anicam Enterprises Inc.（美国）和 Milk Source。（美国）等。

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