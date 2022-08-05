到 2029 年，动物用抗菌素市场预计将达到 63 亿美元，到 2029 年的预测期内复合年增长率为 4.10%

抗菌 剂是杀死或抑制大多数细菌的物质。抗菌剂可以是天然的、半合成的或合成的。抗生素都是抗菌剂，但并非所有抗菌剂都是抗生素。抗生素主要用于治疗临床疾病，防治常见病，促进动物的发育和生长。它们以三种方式用于食用动物：治疗性、预防性和亚治疗性。抗菌剂在人类和动物食品安全方面具有显着优势。

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到 2021 年，全球动物抗菌抗生素市场价值 45 亿美元，预计到 2029 年将达到 63 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 4.10%。“四环素”在预测期内代表了动物抗生素市场中最大的产品部分，因为其吸收性好、毒性低、对病原微生物的效力高，并且与其他抗菌和抗生素产品相比价格相对便宜。. 数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

在动物抗生素市场上经营的一些主要参与者是 Boehringer Ingelheim International GmbH。(德国), Zoetis (美国), Elanco (美国), Merck & Co. Inc. (美国), Phibro Animal Health Corporation (美国), Virbac (法国), Vetoquinol (法国), HIPRA (西班牙), Ceva (法国) ), Dechra (英国), Kyoritsuseiyaku Corporation (日本), CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (中国), Endovac Animal Health (美国), Zydus Group (印度), Indian Immunologicals Pvt. Limited。（印度）、UCBVET Saúde e Bem Estar Animal（美国）、American Reagent Inc.（美国）、Neogen Corporation（美国）、Huvepharma（美国）、Ayurvet（印度）、Ashish Life Science（印度）、Inovet Group（比利时） 、Lutim Pharma Private Limited（印度）和 ECO Animal Health Ltd（美国）等。

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全球动物抗菌药物市场范围

动物抗菌抗生素市场根据产品、交付方式和动物类型进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别领先的市场应用。

产品

四环素

青霉素

磺胺类药物

大环内酯

头孢菌素

氟喹诺酮

林可酰胺

头孢菌素

根据产品，动物抗菌抗生素市场分为四环素、青霉素、磺胺、大环内酯、头孢菌素、氟喹诺酮、林可酰胺和 头孢菌素 。由于吸收性好、毒性低、对病原微生物的强效以及与其他用于动物的抗菌和抗生素产品相比成本相对较低等因素，四环素部分占最大份额。

交货方式

预混料

口服散剂

注射

其他

根据交付方式，动物抗菌抗生素市场分为预混剂、口服粉剂、注射剂等。

一种动物

食用动物

宠物

根据动物类型，动物抗菌抗生素市场分为食用动物和伴侣动物。

动物抗生素抗生素市场区域分析/总结

如上所述，分析了动物抗菌素市场，并按国家、产品、交付方式和动物类型提供了有关市场规模的信息和趋势。动物抗菌抗生素市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、

L’Amérique du Nord 根据公司动物的名称、动物疾病的羊角面包发病率以及为开发该地区的动物疾病药物开发的巨额资本投资，在动物抗生素和抗微生物药物的发展中占据主导地位。由于政府越来越多地参与控制动物疾病爆发、牲畜数量增加以及该地区对动物抗菌剂的需求不断增长，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势、承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供预测数据分析时考虑了国内费率和贸易路线的影响。

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