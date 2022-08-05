美国综合交付网络市场预计将飙升至 409.1 亿美元，并在到 2029 年的预测期内实现 9.67% 的复合年增长率

近年来，由于提供者和支付者越来越希望提高质量并降低患者的总体成本，综合交付网络在美国变得越来越普遍。 由于资金问题、未能满足最低护理量标准以及其他问题，消费者的需求正在发生变化，医疗网络正在朝着更加协调的框架发展。 这意味着从传统模式提供和管理医疗保健的方式发生了变化。 因此，IDN 在美国医疗保健系统中变得越来越普遍。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年 195.5 亿美元的 综合配电网络市场 到 2029 年将达到 409.1 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将以 9.67% 的复合年增长率增长。作为市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，数据桥市场研究团队组织的市场报告还包括详细的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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综合分销网络市场动态

司机

对责任关怀和临床整合的需求不断增长

2010 年《平价医疗法案》颁布后，医疗保健中心开始关注门诊医疗中心，当时联邦政府开始为门诊医疗中心的护理提供者提供更大的激励措施。 因此，门诊设置越来越受欢迎。 此外，医院已适应责任护理组织，以响应对责任护理和临床整合 (ACO) 日益增长的需求。 因此，医疗成本更低，护理质量更高。 预计这将推动 IDN 提供的综合医疗保健服务的采用并推动市场增长。

慢性病和疾患的高患病率

流行病/流行病的突然发作以及慢性疾病和病症（如心脏病、癌症、糖尿病、呼吸系统疾病和神经系统疾病）的高发病率正在增加美国对医疗服务的需求。 根据国家卫生委员会的数据，从 2020 年的 1.57 亿增加到 2030 年的 1.71 亿。 IDN 是一个组织慢性病治疗和提供公平和综合卫生服务的系统。 因此，慢性病患者将有更实用、更具成本效益的治疗选择。

合作倡议

这种方法使患者受益，同时增加了初级保健医生与专家、医院工作人员和其他人交流的机会。 领先的 IDN 正在就各种项目进行合作，以加强其现有的服务组合并投资于新治疗方案的研发。 例如，HCA Healthcare 与美国盖伦护理学院合作，预计将推动该行业的发展。 政府推出的新法律，例如《健康保险准入和芯片再许可法》（MACRA），也有望推动市场增长。

机会

对基于价值的卫生服务的需求不断增长以及人口老龄化和更容易患慢性病，这将增加对低成本和组织良好的卫生系统的需求。 因此，美国的 IDN 市场将会增长。 此外，医疗机构的持续整合，无论是通过合作还是伙伴关系，都有望推动市场。

美国综合交付网络市场范围

综合交付网络市场根据服务类型、类型、治疗领域和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

服务类型

垂直的

水平的

锐化

急症医院

长期健康

专科诊所

其他服务

治疗区

肿瘤学家

介入心脏病学

2型糖尿病

高胆固醇血症

慢性阻塞性肺疾病

帕金森病

牛皮癣

骨科

整形外科

其他

最终用户

卫生机构

组织团购。

制药公司

医疗器械公司

综合交付网络市场的区域分析/总结

如上所述，分析了集成交付网络市场，并按国家、服务类型、类型、治疗领域和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

有关市场分析的更多信息，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-integrated-delivery-network-market

综合分销网络竞争格局及市场份额分析

集成交付网络市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。 详细信息包括公司概述、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球存在、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用领域。. 以上提供的数据点仅与公司对综合分销网络市场的关注有关。

在集成交付网络市场中运营的一些主要参与者是：

共同精神健康（欧盟）

阿森松（美国）

普罗维登斯（美国）

TH 医疗（美国）

三一健康（美国）

加州大学 (美国) 校董

Universal Health Services, Inc. (EE. UU.)

CHSPSC，有限责任公司。 （奇鲁门）

诺斯韦尔健康 (EE. UU.)

UPMC, INC. 的健康计划 （美国）

克利夫兰诊所（美国）

Baylor Scott & White Health (États-Unis)

纽约长老会医院（美国）

萨特的健康（美国）

复临健康（美国）

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