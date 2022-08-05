到2029年3D打印手术模型市场销售额将达到6.1183亿美元

手术模型是指通常用于计划手术以改善术后效果的模型类型。 它们还用于规划治疗左心发育不全综合征的干预措施。 3D 打印的手术模型有助于培训年轻的外科医生对组织以及身体的各个部位进行触觉和三维检查。

2021 年全球 3D 打印手术模型市场 价值 2.5982 亿美元，预计到 2029 年将达到 6.1183 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 11.30%。 由于骨科疾病的患病率和发病率不断增加，骨科手术 代表了各自市场中最大的专业领域。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场信息外，数据桥市场研究团队准备的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、渠道分析、定价分析和监管框架。

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3D 打印手术模型的 市场动态

本节旨在了解市场驱动因素、利益、机遇、限制和挑战。 所有这些都将在下面详细讨论：

司机

增加产品发布的数量。

市场上突出的主要趋势之一是高强度领域的产品发布数量不断增加，以及医疗保健领域越来越多地接受这些 3D 打印手术模型以满足紧迫的制造需求。

慢性病和严重疾病的发病率增加

由于几乎所有形式的严重和慢性疾病的频率都在增加，在当今的现代医学形势下，对医学成像的需求一直很大。 为了有效地计划各种疾病的治疗，尤其是骨科，高效和技术先进的成像技术是必不可少的。

技术进步

手术模型的技术改进不断增加是一个关键因素，预计将对全球市场的增长做出重大贡献。 引入有效的医学成像是技术进步之一。 这些模型的场强和计算能力的改进也是技术进步的一部分。

机会

此外，在 血管内 动脉瘤修复中使用 3D 打印手术模型为市场参与者扩大了盈利机会。 此外，研发力度的加大将进一步扩大市场。

全球 3D 打印手术模型 市场范围和市场规模

3D 打印手术模型市场根据技术、材料和专业进行细分。 这些细分市场的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别领先的市场应用。

技术

立体光刻 (SLA)

彩色喷墨打印 (CJP)

MultiJet/PolyJet 打印

熔融沉积建模 (FDM)

其他

材料

金属

聚合物

塑料

其他

专业

心脏手术

食道内窥镜检查

神经外科

骨科手术

重建手术

外科 肿瘤学

移植手术

有关市场分析的更多信息，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-3d-printed-surgical-models-market

3D 打印手术模型 区域分析/市场概述

如上所述，分析了 3D 打印手术模型市场，并按国家、技术、材料和专业提供了有关市场规模的信息和趋势。3D 打印手术模型市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本. , 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于购买力的增加、庞大的老年社区以及该地区政府的大力支持，北美在 3D 打印手术模型市场占据主导地位。 由于可支配收入指数的加速及其成为最强劲的发展中经济体，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。 上下游价值链分析、技术趋势、承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供预测数据分析时考虑了国内费率和贸易路线的影响。

3D 打印手术模型的 竞争格局和 市场份额分析

3D 打印手术模型市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。 详细信息包括公司概述、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球存在、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用领域。. 上面提供的数据点仅与公司对 3D 打印手术模型市场的关注有关。

在 3D 打印手术模型市场上运营的一些主要参与者是

Stratasys Ltd.（以色列）

3D Systems, Inc.（美国）

Osteo3d（印度）

拉撒路 3D（美国）

Axial3D（英国）

肿瘤外科（美国）

3D LifePrints UK Ltd.

Formlabs（美国）

Materialise（比利时）

白云（美国）

GPI 制造和原型设计服务（美国）

ENVISIONTEC US LLC（美国）

Graft3D 医疗保健解决方案私人 有限公司。 （印度）

RAPIDMADE, INC.，（美国）

Organovo Holdings Inc. （美国）

Aspect Biosystems Ltd. （加拿大）

CYFUSE BIOMEDICAL KK（日本）

3D 生物打印解决方案（俄罗斯）

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