到 2029 年的数字牙科市场规模、增长、发展、业务、预测分析、趋势和机遇

数字牙科使用牙科技术或系统，包括数字或计算机控制的组件，而不是机械或电动工具来实现牙科治疗。数字牙科可以使用于诊断和修复确定的牙科程序比机器驱动设备的应用更有效。

Data Bridge Market Research 分析， 数字牙科市场 在 2021 年为 9.156 亿美元，到 2029 年将飙升至 17.8461% 亿美元，预计全年复合年增长率为 8.7%。这表明了市场价值。数据桥市场研究团队选择的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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数字牙科市场的动态

司机

获得更大的有效护理能力

它由不同的牙医斜着送到球体上。对改善牙科和更好的美学效果的需求不断增加是主要的市场趋势。随着成熟市场和新兴市场的无偿收入增加，患者很高兴参与到他们的牙齿治疗中。

提高提供有效护理的能力

世界各地的许多牙医都在增加它。已建立的牙科和美学效果的显着扩展是市场上的一个突出趋势。当可支配收入增加时，发达经济体和发展中经济体的患者都对寻求牙科护理感到兴奋。

机会

全球数字牙科市场的驱动力是世界各地牙医提供高效护理的能力增强。对更好的牙科和美学效果的需求日益增长是市场预测的趋势。当可支配收入增加时，发达和发展中经济体的患者愿意利用牙科保健服务。

随着成本的下降，采用某种技术的优势在增长市场中变得更加明显。在最高水平的能力和更高的可负担性中，临床医生在资助 CAD/CAM 操作和不可避免的物质方面拥有更多份额。除了建立市场的萌芽之外，受害者和专业人士也越来越了解 CAD/CAM 的好处。

全球数字牙科市场的范围

数字牙科市场根据类型、价格范围、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

写

在实验室

在办公室

根据产品类型，数字牙科市场分为实验室系统和办公室系统。

要求

冠

假牙

桥梁

贴面

嵌体/支出

根据应用，数字牙科市场分为牙冠、假牙、牙桥、贴面和嵌体/高嵌体等。

零件

设备

曹/CAM

基于组件，数字牙科市场分为设备和 CAD/CAM。

最终用户

牙科实验室

牙科诊所

学术/研究所

在最终用户的基础上，数字牙科市场分为牙科实验室、牙科诊所和研究/学术机构。

有关市场分析的更多信息，请参阅研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-dentistry-market

数字牙科市场 的区域分析/见解

如上所述，分析了数字牙科市场，并按国家、类型、价格范围、应用和最终用户提供了市场规模前景和趋势。数字牙科市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于牙科工作和医院的累积数量、技术进步、老年人口的增加以及该地区已经存在的主要市场参与者，北美和欧洲是数字牙科市场的紧密竞争对手。随着人口的迅速积累、牙科诊所的加速发展以及人们对口腔健康意识的提高，预计亚太地区和中东和非洲地区的增长率将大大提高。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。上下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

数字牙科的竞争格局和市场份额分析

数字牙科市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与数字牙科市场相关的公司方法有关。

在数字牙科市场运营的一些主要参与者是：

Apteryx Inc.（美国）

3M（德国）

KaVo 牙科（德国）

普兰梅卡 OY（芬兰）

Biolase Inc.（美国）

阿斯利康（英国）

Cadblue（美国）

丹纳赫（美国）

种植科学公司（美国）

DOT GmbH（德国）

Dexis 咨询集团（美国）

雷蒙德（加拿大）

Straumann AG 研究所（瑞士）

3Shape A/S（丹麦）

Ivoclar Vivadent（美国）

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