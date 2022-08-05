铝合金市场区域展望、分析、制造商、类型和应用到 2029 年的增长预测分析

2021 年全球铝合金市场价值 149.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 220.0 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 4.96%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和气候链情景。

全球铝合金市场报告揭示了该行业的主要市场动态。该情报报告包括基于当前情景、历史记录和未来预测的调查。该报告包含与市场规模、收入、生产、复合年增长率、消费、毛利率、图表、图表、饼图、价格和其他重要因素相关的不同市场预测。该报告在强调该市场的主要驱动力和制约力的同时，还对市场的未来趋势和发展进行了全面研究。它还研究了该行业的主要市场参与者的作用，包括他们的公司概况、财务摘要和 SWOT 分析。它提供了行业竞争格局的 360 度概览。

凭借真实的铝合金报告，企业可以在全球行业中创造独特的空间，并被确定为市场研究、战略制定和可持续组织发展的最一致和最专注的增长合作伙伴。该报告提供了可持续的前瞻性增长计划，以确保企业取得成功，这对组织至关重要。在创建铝合金营销报告时，客户业务能力被充分理解，以识别切实的增长机会。此外，围绕增长目标的战略模型由分析师设计，包括详细的市场路径分析、要利用和发展的能力以及任何潜在的陷阱。

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铝合金市场的一些主要参与者是

铝业 (中国)

力拓（英国）

杜邦（美国）

美国铝业公司（美国）

俄铝（俄罗斯）

Hindalco Industries Limited（印度）

UACJ株式会社（日本）

索尔维（比利时）

Norsk Hydro ASA（挪威）

铝 BahraIn BSC (Alba) (巴林)

DAIKIN（日本）、Aleris International Inc.（美国）

帝人有限公司（日本）

三菱化学控股公司（日本）

阿联酋航空全球铝业 PJSC (UAE)

星座（法国）

神户制钢（日本）

麦格纳国际公司（加拿大）

IBC 先进合金公司（美国）

铝合金市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

汽车行业的高需求

铝合金广泛用于汽车领域。全球汽车制造量的增加正在推动对这些合金的需求，推动市场向前发展。根据欧洲汽车制造商协会的数据，2017 年全球生产了超过 8000 万辆乘用车和 9810 万辆汽车。因此，预计铝合金市场将在预测期内大幅繁荣。

海洋和航空业的增长

海运业的兴起是由货物运输的增加推动的。铝通常用于造船业，以减轻船舶的总重量，同时保持其结构完整性。此外，与其他金属相比，铝合金具有高度的耐腐蚀性，这推动了造船业对铝合金的需求。此外，军用和国防飞机对铝合金的需求不断增长，预计将提振铝合金市场。预计飞机维护和维修投资的增加也将推动行业增长。此外，降低飞机总重量的日益增长的需求推动了对铝合金的需求，铝合金用于减轻重量和提高燃油效率。因此，

电子元器件利用率激增

在电子元件生产中越来越多地使用铝合金正在推动市场增长。市场对平板电脑、智能手机和可穿戴设备等便携式电子设备的需求正在增加。这些设备正变得越来越流行，特别是在青少年和成年人中。

此外，由于城市化进程加快和需要住所的人数增加，预计建筑业将迅速增长。预计该因素将在预测期内加速增长。此外，生活方式的改变和消费者购买力的提高正在推动对此类产品的需求，从而推动了铝合金的市场扩张。此外，由于具有 耐 腐蚀性、重量轻、抗拉强度高、维护成本低、可回收性和保质期长等有益特性，铝合金在建筑行业被广泛用于制造各种材料，如门、窗和面板。

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全球铝合金市场范围

铝合金市场根据产品、灵敏度类型、设计类型、强度类型和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

锻造合金

铸造合金

初级铸造合金

铝硅族

铝硅7Mg0

AlSi9Mg

铝硅5镁

AlSi10MnMg

AlSi9MnMoZr

铝硅9

AlSi10MnMg

AlSi102MnMgZn

其他

铝锌族

AlZn10Si8Mg

AlZn3Mg3Cr

铝锌5镁 铝镁族 铝镁 铝镁3硅 铝镁5 铝镁5硅 AlMg5Si2Mn AlMg7Si3Mn 铝铜族 铝Cu4TiMg AlCu4TiMgAg 铝铜4钛 AlCu5NiCoSbZ 其他

其他

二次铸造合金

灵敏度类型

可热处理合金

非热处理合金

设计类型

2000 系列

3000 系列

4000 系列

5000 系列

6000 系列

7000 系列

其他

强度类型

高强度

超高强度

应用

运输

汽车

身体部位

框架

兜帽

保险杠结构

门

身体外壳

机舱零件

其他

发动机零件

活塞

凸轮轴

曲轴

气缸盖

发动机缸体

其他

轮子

动力总成

悬挂部件

机壳

其他

建筑施工

壁板和屋顶

外立面

门窗

楼梯

栏杆

其他

打包

机械

电气

海洋

造船

游艇大楼

船屋

耐用消费品

冰箱冷却液

炊具

家具

笔记本电脑和台式机零件和配件

平板电脑和智能手机零件

其他

航天

其他

铝合金市场区域分析/见解

分析了铝合金 市场，并按上述国家、产品、灵敏度类型、设计类型、强度 类型和应用提供了市场规模洞察和趋势。

铝合金市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在市场份额和市场收入方面主导着铝合金市场，并将在 2022-2029 年的预测期内继续保持其主导地位。该地区的市场增长归因于消费者对高质量、更省油的汽车的偏好增加。此外，美国的高铝合金消费量进一步促进了区域增长。例如，2021 年美国的铝合金消费量为 6,523 公斤，预计年增长率为 2.1%。

另一方面，由于其在该地区汽车最终用途行业的使用越来越多，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内显示出可观的增长。此外，印度和东南亚国家的高速发展将在预测期内促进铝合金的销售。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

直接采购报告@ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-aluminum-alloy-market

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