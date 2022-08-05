溶剂市场研究报告探讨了预测金额的贸易趋势 2028

全球溶剂市场报告揭示了该行业的主要市场动态。溶剂市场研究报告的执行对于企业获得成功变得非常重要，因为它提供了许多好处，包括对收入增长和可持续发展计划的洞察力。大规模溶剂市场研究报告是对市场的绝对概述，它考虑了产品定义的各个方面、基于各种参数的市场细分以及已建立的商家格局。该行业报告还为企业提供公司简介、产品规格、产值、制造商的联系信息和公司的市场份额。而且，

由于 SWOT 分析和波特五力分析在生成市场研究报告方面的潜力，它们受到企业的青睐，因此在制作出色的溶剂市场报告时也被使用。本报告中解释的市场驱动因素和市场限​​制提供了有关消费者对特定产品的需求取决于几个因素的上升或下降的想法。此外，该市场报告还从收入和发展中的业务部门对市场进行了自上而下的评估。因此，世界级的溶剂市场报告赋予了深入的市场分析，以便在这种竞争环境中茁壮成长。

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市场定义

溶剂 (PFP​​E) 是一种低分子量的氟化合成液。溶剂在其自然状态下无毒且不易燃。它可在 80°C 至 200°C 的严酷温度下使用。PFPE 的分子结构可能是直链、支链或两者的组合，具体取决于应用。PFPE 提供耐温性、润滑性、耐磨性和流体挥发性。

溶剂市场的一些主要参与者是

埃克森美孚公司（美国）

信实工业有限公司（印度）

马拉松石油公司（美国）

杜邦（美国）

PJSC 卢克石油公司（俄罗斯）

瓦莱罗（美国）

壳牌（英国）

雪佛龙公司（美国）

霍尼韦尔国际公司（美国）

Janex SA（瑞士）

索尔维（比利时）

耐斯特（芬兰）

Soltex Inc.（美国）

Hengyi Industries Sdn Bhd 的评论

巴斯夫（德国）

亚什兰公司，（美国）

阿德罗（美国）

科赫工程解决方案（美国）

宇宙列兵。有限公司 （印度）

溶剂市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

油漆和涂料的高使用率

溶剂在油漆和涂料的制造中是必不可少的 ，这就是为什么它们被广泛用于油漆和涂料应用的原因。溶剂制造商正在油漆和涂料行业建立稳定的收入来源。然而，由于不需要或不正确的芳烃，油漆制造商面临产品污染问题。因此，制造商通过严格的质量控制来增加高纯度溶剂的可用性。已经发现，溶剂型油漆和涂料在室温下比溶剂含量低的替代品干燥得更快。这些发现正在转化为溶剂制造商的创收机会。油漆和涂料中的溶剂可以快速轻松地应用于各种最终用途。

此外，各种终端使用行业的增长和扩张也将推动市场价值增长。个人可支配收入的激增和快速的工业化预计将促进市场的增长。此外，家庭护理和个人护理产品以及农用化学品应用对溶剂的高需求估计将为市场的增长开辟道路。此外，家庭清洁和个人护理产品的使用显着增加。此外，农药制剂中溶剂的广泛使用正在推高产品需求。此外，随着消费者对环境的关注日益增加，他们越来越倾向于对环境或人类健康几乎没有风险或没有风险的环保和有机产品。

机会

技术创新和增加使用有机溶剂

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，先进技术和最新设备以及新系统的应用为市场参与者提供了盈利机会。此外，有关有机溶剂使用的日益增加的监管压力将进一步扩大未来的增长。溶剂市场。

限制/挑战

关于使用的严格规定

关于使用某些溶剂的严格规定阻碍了市场的增长。例如，1987 年的《蒙特利尔议定书》及其后续修正案对消耗臭氧层物质 (ODS) 的使用进行了管理。关于消耗臭氧层物质的法规 EC 1005/2009 将这些物质纳入欧洲立法。四氯化碳和氯甲烷受本条例规管。由于四氯化碳具有平流层臭氧消耗潜能值 (ODP)，因此其使用受到限制。因此，工业和实验室中只有少量的四氯化碳用作溶剂。由于其平流层 ODP 较低，氯甲烷在 ODS 法规下被归类为“新物质”。供应链中的每个参与者都必须每年向欧洲和国家当局提交有关这些物质的相关统计数据。结果，它们的使用受到限制，这进一步限制了市场的整体增长。

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全球溶剂市场范围

溶剂市场根据类型、类别、来源和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

醇类

甲醇

乙醇

丙醇

丁醇

酮类

丙酮

甲乙酮

MIBK

酯类

乙酸乙酯

乙酸丁酯

乙二醇醚

芳香

脂肪族

类别

含氧溶剂

烃类溶剂

卤化溶剂

其他

资源

以石化为主

生物与绿色

应用

油漆和涂料

药品

聚合物制造、粘合剂

印刷油墨

金属清洗

个人护理

农药

溶剂市场区域分析/见解

分析了溶剂市场，并按上述国家、类型、类别、来源和应用提供了市场规模洞察和趋势。

溶剂市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

亚太地区在市场份额和市场收入方面占据主导地位，并将在 2022-2029 年的预测期内继续保持其主导地位。该地区的市场增长归因于油漆、涂料和粘合剂等最终用途行业的增加以及该地区工业化程度的提高。

另一方面，由于该地区各种最终用途行业对溶剂的高需求，预计北美在 2022-2029 年的预测期内将出现可观的增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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