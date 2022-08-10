年医学成像市场份额、主要制造商和增长中的人工智能 2022

医学成像市场报告中的人工智能通过分析关键业务趋势并确定整个价值链的潜在增长途径，提供深入的市场数据和预测。对于制作如此出色的市场研究报告，最高水平的精神、实用的解决方案、专注的研究和分析、创新、人才解决方案、综合方法、最先进的技术和承诺等主要属性起着关键作用。根据这份商业研究报告，2022-2029年市场将再创新高。医学影像报告中的人工智能不仅有助于智能决策，还可以更好地管理商品和服务的营销，从而促进业务增长。

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按公司划分的医学成像市场规模细分中的人工智能，本报告涵盖：

BenevolentAI、OrCam、Babylon、Freenome Inc.、Clarify Health Solutions、BioXcel Therapeutics、Ada Health GmbH、GNS Healthcare、Zebra Medical Vision Inc.、Qventus Inc、IDx Technologies Inc.、K Health、Prognos、Medopad Ltd.、Viz.ai Inc.、Voxel Technology、Renalytix AI plc、Beijing Pushing Technology Co. Ltd.、PAIGE、mPulse Mobile、Suki AI Inc.、BERG LLC、Zealth Inc.、OWKIN INC. 和 Your.MD Ltd. UK

报告中涵盖的市场细分

按技术（深度学习、计算机视觉、NLP、其他）

按产品（硬件、软件、服务）、部署类型（本地、云）

按应用（X 射线、CT、MRI、超声、分子成像）

按临床应用（乳房、肺、神经病学、心血管、肝脏、前列腺、结肠、肌肉骨骼、其他）

按最终用户（医院、诊所、研究实验室、其他）

按地区

北美（美国、加拿大、墨西哥）

亚太地区（印度、中国、日本、韩国、东盟、亚太其他地区）

欧洲（意大利、德国、法国、西班牙、中欧和东欧、欧洲其他地区）

中东和非洲（海合会、土耳其、中东其他地区和非洲）

南美洲（巴西、阿根廷、南美洲其他地区）

人工智能在医学影像市场的主要影响：

医学成像中的人工智能市场规模、增长趋势和市场预测是多少？ 在预测期内（2021-2027 年），医学影像市场中人工智能的复合年增长率是多少？ 哪些细分市场对投资最有吸引力？预计这些细分市场在预测期内将如何增长。 2021 年，医学影像市场人工智能中的哪个制造商/供应商/参与者是市场领导者？ 概述现有产品组合、正在开发中的产品以及主要供应商在医学成像市场的人工智能中采取的战略举措。 哪些政策变化将有助于利益相关者加强其供应链和需求网络？ 在预测期内，哪些地区在某些细分市场需要更多产品和服务？ 哪些策略帮助老牌企业降低了供应商、采购和物流成本？

医学成像中的人工智能市场趋势和动态：

– 供需（2021-2028）

– 当前趋势/机会/挑战

– 细分市场和子细分市场

– 技术突破

– 市场规模（2021-2028）

– 价值链和利益相关者分析

– 竞争格局

要获得重要地区的广泛列表，请在此处索取 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market&AS

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