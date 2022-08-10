旅游疫苗市场 | 报告分析、规模、关键参与者分析和预测研究

DBMR 最近在其旅游疫苗市场存储库上发布了一份 350 多页的详细研究报告，涵盖了市场的有趣方面以及到 2029 年的支持发展情景。该研究提供了新兴国家和细分市场按收入和数量划分的市场规模细分。以及对趋势因素、增长驱动因素的评论。为了进行竞争分析，已经考虑了主要市场参与者的各种策略，包括新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购以及其他导致他们在市场上的足迹上升的策略。此外，本报告还提供旅行疫苗市场规模、趋势、份额、增长、成本结构和驱动因素分析。研究目标是介绍北美、中国、欧洲和东南亚、日本和全球的旅行疫苗开发情况。

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在 2020 年至 2027 年的预测期内，旅行疫苗市场预计将实现 52 亿美元的市场增长。Data Bridge Market Research 分析了上述预测期内市场的复合年增长率为 8.70%。全球旅游和旅行的加速是推动 2020 年至 2027 年预测期间旅行疫苗市场增长的显着情况的一个例子。

旅行中传播的病毒的普遍性正在升级，例如肝炎、破伤风、日本脑炎、脑膜炎和黄热病在世界各地。这将显着增加接近更高效疫苗发展的成本，拓宽 2020 年至 2027 年预测期内旅行疫苗市场的发芽前景。根据目标病毒，疫苗行业估计的流感比例参加更完整的旅行。这主要归因于报告的流感相关病例的比例很大。在预测期内，该细分市场将继续统治市场。

旅行疫苗市场的一些限制是存储未指定温度的挑战。疫苗需要特定的房间条件。许多人有多个医疗记录。在青春期后重建相同疫苗的消费可能会产生其他次要后果。此外，人类与各种无脊椎动物和植物的接触发展也出现在病原体的进化过程中。这支持疫苗公司资助实验和突破性项目，以开发新的、优质和高效的疫苗，从而增加市场扩展机会。

旅行疫苗市场报告涵盖的主要参与者有葛兰素史克、赛诺菲、默克公司、诺华公司、辉瑞公司、ALK、巴伐利亚北欧公司、杨森全球服务有限责任公司、CSL 有限公司、阿斯利康、Altimmune、雅培、 F. Hoffmann-La Roche Ltd 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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旅行疫苗市场报告的范围：

该研究详细研究了全球旅行疫苗市场的主要参与者，重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售额、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局，帮助参与者预见全球旅行疫苗业务未来的竞争趋势。

本研究根据价值（百万美元）和数量（百万单位）（K 单位）估计市场规模。自上而下和自下而上的技术都用于估计和验证旅行疫苗市场的市场规模，以及整个市场中其他各种相关子市场的规模。为了确定重要的市场参与者，利用了二级研究，并利用初级和二级研究来确定他们的市场份额。所有百分比的份额拆分和细分都是使用二手来源和经过验证的来源计算的。

二次研究：

本研究广泛使用二次资源、目录和数据库，如胡佛、彭博商业周刊、Factiva 和 OneSource，以识别和收集对全球便携式发电机的技术、市场导向和商业研究有用的信息市场。其他二手资料包括公司年度报告、新闻稿和投资者介绍、白皮书、认证出版物、知名作者的文章、制造商协会、贸易目录和数据库。

初步研究：

在初步研究过程中采访了供需双方的各种来源，以获得本报告的定性和定量信息。主要来源包括来自核心和相关行业的行业专家，以及来自该行业价值链各个环节的首选供应商、制造商、分销商、技术开发商、研究人员和组织。为了获取和验证关键的定性和定量信息，我们对各种主要受访者进行了深入访谈，包括关键行业参与者、主题专家、关键市场参与者的 C 级高管和行业顾问。

提供完整报告（包括完整的 TOC、表格和数字、图表以及图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-travel-vaccine-market

旅行疫苗市场的区域分析：

全球旅行疫苗市场研究报告详细介绍了当前的市场趋势、发展大纲和几种研究方法。它说明了直接操纵市场的关键因素，例如生产策略、开发平台和产品组合。根据我们的研究人员的说法，即使产品配置文件中的微小变化也可能对上述因素造成巨大破坏。

➛ 北美（美国、加拿大和墨西哥）

➛ 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

➛ 亚太地区（中国、日本、韩国、印度和东南亚）

➛ 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚等）

➛ 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

后covid-19展望：

本部分的读者将了解大流行期间和大流行后全球旅行疫苗市场情况如何变化。研究是根据生产、需求、消费和供应链等方面的变化进行的。市场专家还强调了有助于为参与者创造机会并在未来几年稳定整体市场的关键因素。

旅行疫苗市场报告为读者提供了哪些见解？

➜ 基于产品类型、最终用途和地区的旅行疫苗碎片化

➜ 综合评估上游原料、下游需求、市场现状

➜ 每个旅游疫苗玩家的合作、研发项目、收购和产品发布

➜ 政府对旅游疫苗消费的各项规定详细

➜ 大数据和分析、人工智能和社交媒体平台等现代技术对全球旅游疫苗市场的影响。

有 13 个部分展示了全球旅行疫苗市场：

第 1 章：市场概述、驱动因素、限制和机会、细分概述

第二章：制造商的市场竞争

第 3 章：按地区划分的产量

第四章：地区消费

第 5 章：按类型划分的产量、收入和市场份额

第 6 章：按应用分列的消费、市场份额 (%) 和按应用分列的增长率

第 7 章：完整的制造商概况和分析

第 8 章：制造成本分析、原材料分析、区域制造费用

第九章：产业链、采购策略和下游买家

第 10 章：营销策略分析，分销商/贸易商

第11章：市场影响因素分析

第 12 章：市场预测

第 13 章：旅行疫苗市场研究结果和结论、附录、方法和数据源

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