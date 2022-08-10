2022 年北美休闲市场大麻种植套件 2029 年全球行业规模、份额、增长和驱动因素分析研究报告

最近对北美娱乐市场的大麻种植套件进行了一项调查，以提供隐藏的宝石性能分析。该业务报告还通过考虑收入、成本、毛利率和毛利率等最重要的因素，详细概述了产品规格、技术、产品类型和生产分析。通过对领先的市场参与者进行竞争分析，该报告帮助公司采取更好的措施来改善他们的产品和销售。该研究完美融合了定性和定量信息，涵盖了按重要细分市场划分的收入和数量（如果有）的市场规模细分。它包括与全球状况和趋势、市场规模、销量、市场份额、增长、未来趋势分析、细分和 2022 年至 2029 年预测相关的基本、次要和高级信息。

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在过去的 25 年中，随着美国州一级的医疗和娱乐用途合法化以及加拿大和乌拉圭国家一级的娱乐用途日益合法化，对大麻的行为不断发展。结果，大麻产品的使用急剧增加，特别是在年轻人中，为娱乐市场的增长创造了对大麻种植套件的巨大市场需求。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年休闲大麻种植套件市场为 220.3 亿美元，到 2029 年将飙升至 522.5 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 11.40%。除了市场洞察力，如市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场场景，由 Data Bridge Market 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析。，价格分析和监管框架。

在休闲大麻种植套件市场经营的一些主要参与者是：

VIVOSUN (美国)

Pretty Green Budz (美国)

Gorilla Grow Tent (美国)

California LightWorks (美国)

BESTVA LED (美国)

Black Dog Grow Technologies, Inc (美国) (美国)

Mars Hydro (中国)

The Bud Grower (美国)

TopoGrow (美国)

ViparSpectra (加拿大)

Goldleaf Hydroponics (美国)

BC Northern Lights (加拿大)

HTG Supply (美国)

Grobo (加拿大):

北美休闲大麻种植套件市场报告的范围：

该研究详细研究了全球休闲大麻种植套件市场的主要参与者，重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局，帮助参与者预见全球北美休闲大麻种植套件业务未来的竞争趋势。

本研究根据价值（百万美元）和数量（百万单位）（K 单位）估计市场规模。自上而下和自下而上的技术用于估计和验证北美休闲大麻种植套件市场的规模以及整个市场中其他各种相关子市场的规模。为了确定重要的市场参与者，使用了二次研究，并使用了一次和二次研究来确定他们的市场份额。所有百分比的份额拆分和细分都是使用二手来源和经过验证的来源计算的。

二次研究——

这项研究广泛使用二次资源、目录和数据库，如胡佛、彭博商业周刊、Factiva 和 OneSource，为全球便携式发电机的市场导向、技术和商业研究识别和收集有用信息. 市场。其他二手资料包括公司年度报告、新闻稿和投资者介绍、白皮书、认证出版物、知名作者的文章、制造商协会、贸易目录和数据库。

初步研究：

在初步研究过程中采访了供需双方的各种来源，以获得本报告的定性和定量信息。主要来源包括来自核心和相关行业的行业专家，以及来自该行业价值链各个环节的首选供应商、制造商、分销商、技术开发人员、研究人员和组织。为了获得和验证关键的定性和定量见解，我们对各种顶级受访者进行了深入访谈，包括关键行业参与者、主题专家、主要市场参与者的 C 级高管和行业顾问。

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北美休闲大麻种植套件市场的区域分析：

全球北美休闲大麻种植套件市场研究报告详细介绍了当前的市场趋势、发展大纲和各种研究方法。它说明了直接操纵市场的关键因素，例如生产策略、开发平台和产品组合。根据我们的研究人员的说法，即使产品配置文件的微小变化也可能导致上述因素发生重大变化。

➛ 北美（美国、加拿大和墨西哥）

➛ 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

➛ 亚太地区（中国、日本、韩国、印度和东南亚）

➛ 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚等）

➛ 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、尼日利亚和南非）

Covid-19 后展望：

本节的读者将了解在大流行期间和大流行后，北美娱乐市场的大麻种植套件在全球范围内发生了怎样的变化。该研究考虑到生产、需求、消费和供应链等方面的变化。市场专家还强调了有助于在未来几年为参与者创造机会并稳定整体市场的关键因素。

北美休闲大麻种植套件市场报告为读者提供了哪些信息？

➜ 北美大麻种植套件，用于按产品类型、最终用途和地区划分的娱乐碎片

➜ 综合评估上游原料、下游需求和当前市场格局

➜ 为娱乐玩家提供的每个北美大麻种植套件的合作、研发项目、收购和产品发布

➜ 各国政府对消费北美大麻种植套件用于娱乐用途的各种规定的详细说明

➜ 大数据和分析、人工智能和社交媒体平台等现代技术对全球北美休闲大麻种植套件市场的影响。

有 13 个部分展示全球北美休闲大麻种植套件市场：

第 1 章：市场概述、驱动因素、限制和机会、细分概述

第二章：制造商的市场竞争

第 3 章：按地区划分的产量

第四章：地区消费

第 5 章：按类型划分的产量、按类型划分的收入和市场份额

第 6 章：按应用分列的消费、市场份额 (%) 和按应用分列的增长率

第 7 章：制造商的剖析和完整分析

第 8 章：制造成本分析、原材料分析、按地区划分的制造费用

第九章：产业链、采购策略和下游买家

第 10 章：营销策略分析，分销商/经销商

第11章：市场影响因素分析

第 12 章：市场预测

第 13 章：北美休闲大麻种植套件市场研究、附录、方法和数据源的发现和结论

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