2022 年抗菌肽市场：行业份额、规模、趋势、需求、动态、业务增长、需求和到 2029 年的预测

DBMR 发布了《到 2029 年全球抗菌肽市场规模、份额、行业趋势、需求分析报告》的研究报告，详细概述了影响全球商业领域的因素。全球抗菌肽市场研究报告显示了最新的市场洞察以及即将到来的趋势以及产品和服务的细分。该报告提供了全球抗菌肽市场状况、规模、份额和增长因素的关键统计数据。本报告首先对 2022 年市场细分、未来情景、抗菌肽行业增长率和到 2029 年的行业机会进行了基本介绍。报告在这些估计的基础上预测了市场的创新应用。公司简介涵盖公司概况、业务概况、工作战略和规划、SWOT 分析和当前发展等参数。

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根据美国疾病控制和预防中心的数据，2013 年报告了超过 200 万个与健康相关的问题，有 23,000 人死于耐药菌。2012年，美国报告了超过45万例耐多药结核病新病例。世界各地越来越多的耐药患者需要开发新的抗生素来对抗常见的传染病。缩宫素、环孢菌素、鲑鱼降钙素、整合素和唑来德等肽是众所周知的，它们正在引领全球肽治疗业务的新方向。

Data Bridge Market Research 分析，抗菌肽市场在 2021 年为 50 亿美元，到 2029 年将飙升至 78.5 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 5.80%。市场价值、增长率、细分市场、地域覆盖、市场参与者和市场情景等信息，团队选择的市场报告数据桥市场研究分析还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

在抗菌肽市场运营的一些主要参与者是：

Eli Lilly and Company (美国)

Pfizer Inc. (美国)

GSK Group of Companies (美国)

Novartis AG (瑞士)

EnBiotix Inc. (美国)

Johnson & Johnson Private Limited (美国) (美国)

Merck & Co., Inc. (美国)

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (美国)

Melinta Therapeutics, LLC (美国)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (美国)

AnaSpec (美国)

AMP Biotech (印度)

Phoenix Biotechnology Inc. (加拿大)

Novabiotics (英国)：

抗菌肽市场报告的范围：

该研究详细研究了全球抗菌肽市场的主要参与者，重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售额、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局，帮助参与者预见未来全球抗菌肽业务的竞争趋势。

本研究根据价值（百万美元）和数量（百万单位）（K 单位）估计市场规模。自上而下和自下而上的技术用于估计和验证抗菌肽市场的规模以及整个市场中其他各种相关子市场的规模。为了确定重要的市场参与者，使用了二次研究，并使用了一次和二次研究来确定他们的市场份额。所有百分比的份额拆分和细分都是使用二手来源和经过验证的来源计算的。

二次研究——

这项研究广泛使用二次资源、目录和数据库，如胡佛、彭博商业周刊、Factiva 和 OneSource，为全球便携式发电机的市场导向、技术和商业研究识别和收集有用信息. 市场。其他二手资料包括公司年度报告、新闻稿和投资者介绍、白皮书、认证出版物、知名作者的文章、制造商协会、贸易目录和数据库。

初步研究：

在初步研究过程中采访了供需双方的各种来源，以获得本报告的定性和定量信息。主要来源包括来自核心和相关行业的行业专家，以及来自该行业价值链各个环节的首选供应商、制造商、分销商、技术开发人员、研究人员和组织。为了获得和验证关键的定性和定量见解，我们对各种顶级受访者进行了深入访谈，包括关键行业参与者、主题专家、主要市场参与者的 C 级高管和行业顾问。

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抗菌肽市场区域分析：

全球抗菌肽市场研究报告详细介绍了当前的市场趋势、发展概况和各种研究方法。它说明了直接操纵市场的关键因素，例如生产策略、开发平台和产品组合。根据我们的研究人员的说法，即使产品配置文件的微小变化也可能导致上述因素发生重大变化。

➛ 北美（美国、加拿大和墨西哥）

➛ 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

➛ 亚太地区（中国、日本、韩国、印度和东南亚）

➛ 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚等）

➛ 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、尼日利亚和南非）

Covid-19 后展望：

部分读者将了解大流行期间和大流行后全球抗菌肽市场情景如何变化。该研究考虑到生产、需求、消费和供应链等方面的变化。市场专家还强调了有助于在未来几年为参与者创造机会并稳定整体市场的关键因素。

抗菌肽市场报告为读者提供了哪些信息？

➜ 根据产品类型、最终用途和地区对抗菌肽进行细分

➜ 综合评估上游原料、下游需求和当前市场格局

➜ 每个抗菌肽玩家的合作、研发项目、收购和产品发布

➜ 各国政府对抗菌肽消费的各项规定详解

➜ 大数据和分析、人工智能和社交媒体平台等现代技术对全球抗菌肽市场的影响。

有 13 个部分展示全球抗菌肽市场：

第 1 章：市场概述、驱动因素、限制和机会、细分概述

第二章：制造商的市场竞争

第 3 章：按地区划分的产量

第四章：地区消费

第 5 章：按类型划分的产量、收入和市场份额

第 6 章：按应用划分的消费、市场份额 (%) 和按应用划分的增长率

第 7 章：完整的制造商概况和分析

第 8 章：制造成本分析、原材料分析、区域制造费用

第九章：产业链、采购策略和下游买家

第 10 章：营销策略分析，分销商/贸易商

第11章：市场影响因素分析

第 12 章：市场预测

第 13 章：抗菌肽市场研究结果和结论、附录、方法和数据源

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