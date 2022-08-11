实验室信息管理系统 (LIMS) 市场预计在预测期内 达到 2,515,639.77 万美元，复合年增长率为 9.3%

在这个迅速变革的行业中，市场研究或二次研究是快速收集信息的最佳方法，因此实验室信息管理系统 (LIMS) 市场研究报告至关重要。这份市场报告给出了这样的商业目的，并赋予了使用先进工具和技术进行的最佳市场研究和分析。行业分析报告包含明确定义和分类良好的市场研究数据，这些数据清楚地将市场纳入焦点。重要的 报告有助于医疗保健行业决定各种策略，例如市场上特定产品或要推出的新产品的生产、营销、销售或促销。

医疗保健行业报告是值得信赖的企业市场信息来源，有助于做出更好的决策并勾勒出更好的业务战略。本报告中包含的数据和信息可帮助企业做出更明智的决策并提高投资回报率 (ROI)。报告中提到的 CAGR 值对预测时间段内产品需求的上升或下降进行了评估。在实验室信息管理系统 (LIMS) 市场研究报告的竞争分析部分下，揭示了市场中存在的主要关键参与者以及不同的细节，例如公司概况、市场份额分析以及使他们在市场。

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全球实验室信息管理系统 (LIMS) 市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得显着增长。数据桥市场研究分析称，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 9.3% 的复合年增长率增长，并且是预计到 2029 年将达到 251,563.977 万美元。生物技术对快速决策过程的要求的增加预计将显着推动市场的增长。

实验室信息管理系统 (LIMS) 软件 有助于有效管理样本和 与之相关的数据。在 LIMS 的帮助下，实验室可以集成仪器、管理样品和自动化 工作流程。LIMS 软件也被用于现代 基因组学。借助 LIMS 软件可以轻松管理现代基因组学产生的海量数据。由于临床医生和研究人员对改善实验室操作的努力以及实验室中样本数量的增加，对 LIMS 软件的需求正在增加，这在一定程度上进一步促进了市场的增长。

实验室信息管理系统 (LIMS) 市场范围和市场规模

全球实验室信息管理系统 (LIMS) 市场根据组件、产品类型、交付、行业类型和分销渠道分为五个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在组件的基础上，全球实验室信息管理系统 (LIMS) 市场分为服务和软件。到 2022 年，服务部门预计将主导市场，因为它允许捕获、迁移、处理和解释科学数据以供立即使用或用于未来研究。 根据产品类型，全球实验室信息管理系统 (LIMS) 市场细分为特定行业和基于董事会。到 2022 年，基于板的细分市场预计将主导市场，因为它们可以从任何地方到任何设备安全、即时地收集和共享数据。 在交付的基础上，全球实验室信息管理系统 (LIMS) 市场分为本地、基于云和远程托管。由于研发部门对集成工作流和数据复杂性的需求不断增加，预计到 2022 年，基于云的细分市场将主导市场. 根据行业类型，全球实验室信息管理系统 (LIMS) 市场细分为生命科学行业、化学/能源、食品饮料和农业行业、诊断/医疗设备、合同研究组织/合同制造组织 (CRO/首席营销官）等。到 2022 年，生命科学行业预计将主导市场，因为该行业涉及研究、药品制造、医疗设备等，因为它有助于在研究实验室中有效地管理和分析数据。 根据分销渠道，全球实验室信息管理系统 (LIMS) 市场分为直接招标和零售。到 2022 年，直接招标部门预计将主导市场，因为它保证付款并通过确保公司的特定销售额来创造可持续的业务。



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实验室信息管理系统 (LIMS) 市场国家层面分析

分析实验室信息管理系统 (LIMS) 市场，并按上述国家、组件、产品类型、交付、行业类型和分销渠道提供市场规模信息。 实验室信息管理系统 (LIMS) 市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、瑞士、荷兰、俄罗斯、土耳其、比利时、欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、南非、以色列、阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、中东和非洲其他地区、巴西、阿根廷和南美洲其他地区.

由于其先进的信息学研究和开发基础设施以及对基因组研究的需求不断增长，美国在北美地区占据主导地位。德国在欧洲地区占据主导地位，因为该国政府的数据保护法规正在鼓励制药行业对集成信息学框架的需求。由于越来越重视在该国采用电子记录系统以允许在整个国家卫生系统中共享数据，中国在亚太地区占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

在不影响工艺多功能性的情况下，越来越多地使用 LIMS 以符合生命科学领域的要求，正在推动市场增长

实验室信息管理系统 (LIMS) 市场还为您提供每个国家特定市场增长的详细市场分析。此外，它还提供有关市场参与者战略及其地理分布的详细信息。数据可用于 2011 年至 2020 年的历史时期。

竞争格局和实验室信息管理系统 (LIMS) 市场份额分析

实验室信息管理系统 (LIMS) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势和技术生命线曲线。提供的上述数据点仅与公司对实验室信息管理系统 (LIMS) 市场的关注有关。

在全球实验室信息管理系统 (LIMS) 市场上运营的一些主要参与者包括 Thermo Fisher Scientific Inc.、PerkinElmer Inc.、Autoscribe Informatics、Shimadzu Corporation、Novatek International、Benchling、Agaram Technologies Pvt Ltd、Agilent Technologies, Inc.、 LabWare、STARLIMS Corporation、IBM Corporation、Roper Technologies, Inc、Eusoft Ltd.、Illumina, Inc.、McKesson Corporation、Infors AG、西门子、Zoho Corporation Pvt. Ltd.、LabVantage Solutions Inc. 和 CloudLIMS.com 等。

许多合同和协议也由这些公司在全球范围内发起，这也在加速实验室信息管理系统 (LIMS) 市场的发展。

例如，

2021 年 3 月，PerkinElmer, Inc. 与生命科学界的软件公司 Insightful Science 合作，扩展了其 Singals 信息学平台，以建立在生物制剂药物发现领域的能力。这将有助于该公司扩大其产品组合并开发其平台以吸引新的消费者。

2020 年 9 月，Roper Technologies, Inc. 宣布收购领先的 SaaS 解决方案提供商 Vertafore。此次收购帮助该公司改进了其在 SaaS 解决方案上的产品。因此，可以为客户提供具有先进技术的各种解决方案，并使产品组合多样化。

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