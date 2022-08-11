在到 2029 年的预测期内，工业大麻市场预计将达到 309 亿美元，复合年增长率为 21.02%

在这个迅速变革的行业中，市场研究或二次研究是快速收集信息的最佳方法，因此工业大麻市场研究报告至关重要。这份市场报告给出了这样的商业目的，并赋予了使用先进工具和技术进行的最佳市场研究和分析。行业分析报告包含明确定义和分类良好的市场研究数据，这些数据清楚地将市场纳入焦点。重要的 报告有助于医疗保健行业决定各种策略，例如市场上特定产品或要推出的新产品的生产、营销、销售或促销。

医疗保健行业报告是值得信赖的企业市场信息来源，有助于做出更好的决策并勾勒出更好的业务战略。本报告中包含的数据和信息可帮助企业做出更明智的决策并提高投资回报率 (ROI)。报告中提到的 CAGR 值对预测时间段内产品需求的上升或下降进行了评估。在工业大麻市场研究报告的竞争分析部分，揭示了市场上存在的主要关键参与者以及不同的细节，如公司概况、市场份额分析以及使他们在市场上繁荣的多样化战略。

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全球各种消费品对可生物降解和可再生的天然材料的需求不断增加。全球工业大麻市场的产品被认为是高度环保、危害较小甚至可再生的。由于其生态友好的特性，这促使各种最终用途垂直行业的参与者从全球工业大麻市场中选择商品，预计这将有助于市场增长。工业大麻市场预计将在预测期内显示出巨大的增长。

2021 年全球工业大麻市场价值 46 亿美元，预计到 2029 年将达到 309 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 21.02%。“大麻纤维”在预测期内占工业大麻市场中最大的类型部分，因为它用于获得生物燃料和生物塑料。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消耗分析和专利分析。

全球工业大麻市场范围

工业大麻市场根据类型、应用和来源进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

大麻种子

大麻籽油

CBD麻油

大麻纤维

根据类型，工业大麻市场分为大麻籽、大麻籽油、CBD 大麻油 和大麻纤维。由于大麻纤维用于获取生物燃料和生物塑料，大麻纤维在预测期内的增长率最高。

应用

食物

纺织品

饮料

个人护理产品

药品

其他

根据应用，工业大麻市场细分为食品、纺织品、 饮料、个人护理产品、药品等。

资源

传统的

有机的

在来源的基础上，工业大麻市场分为常规和有机。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-hemp-market?rajaas

工业大麻市场区域分析/见解

分析工业大麻市场，并按上述国家、类型、应用和来源提供市场规模洞察和趋势。

工业大麻市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、德国、瑞典、波兰、丹麦、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、新西兰、越南、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC)、巴西、阿根廷、南部其他地区美国作为南美洲的一部分，阿联酋，沙特阿拉伯，阿曼，卡塔尔，科威特，南非，中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分。

由于化妆品和个人护理产品市场蓬勃发展，以及该地区发展中经济体对大麻食品 和补充剂的消费不断增加，亚太地区在工业大麻市场上占据主导地位 。

由于老年人口不断增长、消费者可支配收入水平高以及该地区对皮肤病和紫外线防护的担忧日益增加，预计北美在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和工业大麻市场份额分析

工业大麻市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注工业大麻市场有关。

在工业大麻市场运营的一些主要参与者包括 Nhempco（加拿大）、Ecofiber（澳大利亚）、Hemp Inc.（美国）、GenCanna（美国）、HempFlax Group BV（荷兰）、Konoplex（俄罗斯）、加拿大大麻石油公司（加拿大）、Hemp Poland（波兰）、Dun Agro（荷兰）、Colorado Hemp Works（美国）、Canah International（罗马尼亚）、South Hemp Tecno（意大利）、Plains Industrial Hemp Processing（加拿大）和 MH Medical Hemp（德国） ) 等。

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