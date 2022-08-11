在到 2029 年的预测期内，动物寄生虫剂市场将以 5.45% 的复合年增长率增长

Data Bridge Market Research 分析，在2022-2029 年的预测期内，动物害虫防治市场预计将以 5.45% 的复合年增长率增长。对动物源性食品不断增长的需求将有助于推动动物害虫防治市场的增长。动物寄生虫剂是杀死牲畜、宠物和其他动物体内真菌和细菌以外的寄生虫的化学物质。它们通常是在配方中产生并包含一种或多种活性成分的惰性成分。大多数杀寄生虫活性成分具有相似的化学结构并具有许多共同特征。它们经常被分类为化学类别或家族。

由于全球对动物健康的认识提高，预计全球动物害虫防治市场将在预测期内显着增长。此外，新兴经济体用于食品生产的农场动物数量不断增加，增加了对动物保健产品的需求，这推动了全球动物害虫防治市场的增长。为改善农场动物健康而增加用于动物福利的动物健康支出正在推动全球动物杀虫剂市场。此外，发达经济体越来越多地采用宠物预计将对动物害虫控制市场产生积极影响。

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这份动物农药市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关动物寄生虫剂市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师报告，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球动物农药市场范围和市场规模

动物害虫防治市场根据产品类型、动物和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

根据产品类型，动物害虫防治市场分为杀外寄生虫剂、杀内寄生虫剂和杀内寄生虫剂。 外寄生虫剂进一步细分为泼洒剂和点滴剂、片剂和喷雾剂。 内寄生虫剂进一步细分为口服固体、注射剂和食品添加剂。

动物害虫防治市场也已根据动物分为伴侣动物和食用动物。 食用动物部分进一步细分为牛、绵羊、家禽、猪、山羊和其他动物。 宠物进一步细分为狗、猫和马。

动物害虫防治市场也已根据最终用户细分为兽医医院和诊所、畜牧场和家庭护理设施。

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动物寄生虫剂市场 的国家层面分析

分析了动物农药市场，并按国家、产品类型、动物和最终用户提供了市场规模信息和趋势，如上所述。动物农药市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于动物源性食品消费量的增加、对宠物保健产品的需求不断增长以及兽医、宠物主人和牲畜生产者对创新杀虫剂的需求不断增长，北美正在主导动物寄生虫剂市场，而东亚太平洋地区预计将在由于牲畜数量的增加和对医疗保健实践的重视，在 2022 年至 2029 年的预测期内增速最快。

动物农药市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和宠物农药市场份额分析

宠物害虫控制市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与专注于动物杀虫剂市场的公司有关。

在动物害虫防治市场上运营的一些主要参与者包括礼来公司、默克公司、拜耳公司、维克、维托喹诺公司、Oceanic Pharmachem、Zoetis、勃林格殷格翰国际有限公司、Ceva、Bovian Health Care , Intas Pharmaceuticals Ltd., Erbe Elektromedizin GmbH, Conmed Corporation¸ Megadyne Medical Products, Inc., KLS Martin Group, ACOMA Medical Industry Co., Ltd., Doral Medical, Perlong Medical Equipment Co., Ltd., Stryker and Special Medical Technology其中。

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