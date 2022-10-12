饲料粘合剂市场成长 与 各地区机会 的主要参与者 的类型 ，预测

全球饲料粘结剂市场的当前规模有多大？

市场概要

全球饲料粘结剂市场，预计在2022年~2030年的预测期间，以3.67%的年复合成长率成长56亿700万美元

饲料粘合剂是天然或合成元素，用于提高动物饲料的质量以及营养特性。饲料粘合剂市场由于其在饲料行业的高使用率而呈指数级增长。饲料粘合剂通过保持各个饲料组分的完整性来帮助提高饲料质量。此外，对高质量动物饲料的需求不断增长，以及牲畜饲养者对牲畜健康的认识不断提高，正在推动全球饲料粘合剂市场的增长。

竞争分析

饲料粘结剂市场的主要参与者

I. 杜邦德内穆尔公司（美国）

阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司（美国）

M. 胡贝尔公司（美国）

CP 凯尔科美国公司 （美国）

亲爱的配料公司（美国）

罗凯特·弗雷斯（法国）

埃姆斯兰-斯塔克有限公司（德国）

FMC公司（美国）

嘉利达股份公司（德国）

阿韦贝（荷兰）

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市场预测

预计全球 饲料粘合剂市场 将通过提高对饲料粘合剂对牲畜的可利用效益的认识来推动。此外，由于肉类和肉制品消费量的增加，饲料粘合剂市场正在增长。除了肉类消费量的增加外，饲料质量的提高和畜牧业的工业化也可能推动全球饲料粘合剂市场。对饲料粘合剂的需求增加，将不同的饲料成分粘合在一起形成稳定的形式，正在推动市场朝着积极的方向增长。

此外，先进的加工方法和发展中国家的高机会正在积极支持市场的增长。然而，加工技术和原材料的高成本可能会在审查期内阻碍 饲料粘合剂市场 。市场参与者正在通过扩大其产品线来应对这些新机遇，这提高了饲料粘合剂在全球市场的份额。尽管如此，所有这些因素预计将在2017-2023年的预测期内为3.8%的饲料粘合剂市场估计复合年增长率做出贡献。

下游分析

全球饲料粘合剂市场分为类型和牲畜。

根据类型，它被分割成树胶和淀粉，粘土，亲水胶体，明胶，糖蜜，小麦面筋等。其中，粘土部分主导着市场，其次是亲水胶体。

在牲畜的基础上，它被分割成家禽，猪，反刍动物，水生动物等。其中，由于全球家禽和肉类产品消费的增加，家禽部门正在主导市场。

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区域分析

全球饲料粘合剂市场分为北美，欧洲，亚太地区和世界其他地区（RoW）。亚太地区在饲料粘合剂市场占主导地位，其次是北美，因为人口增加，随后发展中地区家禽和肉类产品的消费量增加。此外，对具有增强稳定性和功能性的优质动物饲料的需求不断增加，正在推动亚太地区饲料粘合剂市场的发展。

此外，美国主导着北美饲料粘合剂市场。北美地区对家禽产品需求的增加可能会在预测期内推动 饲料粘合剂市场规模 的增长。此外，主要的关键参与者积极参与产品的研究和开发，以增强功能。

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