采购软件市场 2022 年全球行业关键战略、规模、增长、份额和预测 专家评审

市场情景

市场研究未来 (MRFR) 断言,由于采购流程自动化的需求不断增加,到 2030 年,采购软件市场将达到 141 亿美元,复合年增长率为 10.1%。采购软件市场研究报告提供了行业的 主要概述,涵盖了不同的产品定义、分类和产业链结构中的参与者。

采购软件被称为包含多个功能的程序,因为它有助于生成采购订单、执行在线订购程序、电子支付账单以及将发票与收到的材料进行匹配。采购软件还有助于提高生产力、减少支出控制、外部成本、流程效率,生成电子信息请求、电子报价请求和电子提案请求。与电子采购一起,采购软件有助于缩短整个采购生命周期。

影响市场的驱动因素和制约因素

随着企业希望实现产品库存管理的自动化,采购软件的重要性被认为在评估期间受到激发。使用此类软件解决方案使企业能够最大限度地降低运营成本并提高效率。此外,供应链管理的整合以及采购流程的集中化正在推动对精心编写的采购套件的需求。预计这些因素将在评估期间促进市场增长。采购软件通过整合供应链进一步帮助组织开拓新市场。它通过建立强大的分销系统和提高及时交付的运营效率来触发以客户为中心的市场的渗透。该软件还通过简化有关销售和需求预测的决策来实现原材料的不间断流动。这些因素可能会推动市场增长呈上升趋势。

另一方面,采购流程的自动化可能会影响质量控制,从而在很大程度上抑制市场增长。此外,复杂的流程和广泛的培训是未来几年可能抑制市场增长的其他一些因素。

分段分析

全球采购软件市场已根据部署、软件和垂直细分。

按部署

云端

内部部署

按软件类型

供应商管理

合同管理

电子采购

电子采购

支出分析

按组织规模

中小型企业 (SME)

大型企业

按垂直

旅游与物流

资讯科技与电信

电子产品

汽车

零售

矿业

其他

区域洞察

从地理上看,采购软件市场跨越欧洲、北美、中东和非洲、亚太地区和拉丁美洲等地区。

在所有地区中,北美地区被认为占据最大的市场份额,预计未来几年将保持其主导地位。促进市场扩散的因素包括发达的基础设施、主要市场参与者以及该地区对集中采购流程的需求不断增加。

由于德国是主要的区域市场,欧洲地区很可能占据全球市场的第二大位置。这一增长归功于该地区 IT 和通信行业越来越多地采用采购软件。

Asia Pacific is presumed to witness a steeper rise in the market growth, registering a higher CAGR. The growth is credited to the accelerating manufacturing units, thriving retail sector in country-level markets, and catalyzed investments by the global players in this region.

Key Players

Coupa Software Incorporated (U.S.)

Epicor Software Corporation (U.S.)

JDA Software Inc. (U.S.)

Zycus Inc. (U.S.)

SAP SE (Germany)

Mercateo AG (Germany)

Oracle Corporation (U.S.)

Infor Inc. (U.S.)

IBM Corporation (U.S.)

Table of Content

1 Executive Summary

2 Market Introduction

2.1 Definition

2.2 Scope Of The Study

2.3 List Of Assumptions

2.4 Market Structure

3 Market Insights

4 Research Methodology

4.1 Research Process

4.2 Forecast Model

5 Market Dynamics

继续…

