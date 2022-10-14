飞机密封件市场，各地区成长，主要企业及需求 – 2030年

飞机密封件市场

密封件是飞机的重要组成部分之一，可防止气体或流体在部件之间通过、流动或泄漏。它旨在为宽温度范围内的极压应用提供长使用寿命和低摩擦。对耐高温材料日益增长的需求将为市场参与者创造新的增长机会。推动飞机密封件市场增长的因素是对新型商用和公务飞机的需求增加，国防开支增加，更换旧飞机密封件以及中国和印度等发展中国家对新型战斗机的需求不断增长。然而，飞机密封件的操作性能存在一些缺点，例如复合材料的可回收性问题和飞机交付的积压。飞机密封件市场在预测期内的复合年增长率预计为5%。

根据地区， 飞机密封件市场 分为北美，亚太地区，欧洲，中东和非洲和拉丁美洲。在北美，领先的飞机制造商和MRO设施的存在导致了对飞机密封件的高需求。在亚太地区，市场的高增长率是由于航空旅行的增加以及随后对该地区新飞机的需求。与此同时，在2018年，Meggitt Plc.与橡果工业公司（加拿大）和Vought飞机公司签署了一份合同，以提供车轮井，机舱和空气动力学密封件。2016年，特瑞堡密封系统收购了Coors Tek Inc.，该公司专门为航空航天工业制造精密密封件。此次收购加强了特瑞堡在北美的业务，并使其能够为主要飞机项目提供有效的密封解决方案。

主要参与者

飞机密封件市场的主要参与者是伊顿公司（爱尔兰），堰杆技术公司（美国），美捷特公司（英国），派克汉尼汾公司（美国），斯凯孚（瑞典），特瑞堡密封系统（瑞典），布朗飞机供应公司（美国），哈金森公司（法国），圣戈班（法国）和Technetics集团（美国）。

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报告的范围

本研究概述了飞机密封件市场，跟踪了五个地理区域的六个细分市场。该报告研究了主要参与者，提供了为期五年的年度趋势分析，突出了北美，欧洲，亚太地区（APAC），中东和非洲和拉丁美洲的市场规模，数量和份额。该报告还提供了预测，重点关注每个地区未来五年的市场机会。该研究的范围按密封件类型，应用，材料，供应商，平台和地区细分飞机密封件市场。

按密封类型

动态

静态的

按应用

发动机机身

飞行控制系统

起落架

车轮和制动器

别人

按材料

复合材料

聚合物

五金

按供应商

代工

售后市场

按平台

商业

军事

按机型

商业

军事

按地区

北美洲

欧洲

亚太

中东和非洲

拉丁美洲

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