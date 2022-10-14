船舶用燃料电池市场 未来发展，产业成长状况，主要产业企业展望，预测~2030

市场 概况：

船舶用燃料电池市场 规模预计将达到 3 美元。到 2030 年为 905 亿卢比， 2020-2030 年的复合年增长率为 3.7%

燃料电池本质上是灵活的，可以用作单个电池或堆叠使用。因此，产生的动力可以通过船舶进行引导，而不会增加传统燃料的消耗。燃料电池用于船舶，为推进系统提供动力，并满足船上的能耗要求。

对替代推进系统需求的增加将为市场参与者创造新的增长机会。推动船舶燃料电池市场增长的因素是对替代推进系统的需求增加，运营成本低，以及对遏制污染的关注。然而，船舶燃料电池的运行性能存在一些缺点，例如资金成本高，燃料电池堆寿命短，推进系统设计中存在问题。在预测期间内，船舶用燃料电池市场估计为6%的复合年增长率。

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主要参与者：

船舶用燃料电池市场的主要参与者是菲斯克斯特兰德Verft AS（挪威），梅耶WERFT有限公司（德国），努维拉燃料电池有限责任公司（美国），戴纳德国际有限公司（荷兰），动力电池（瑞典），SerEnergy A / S（丹麦），东芝公司（日本），西门子（德国），宝腾汽车有限公司（德国）和瓦特燃料电池公司（美国）。

市场划分：

该报告还提供了预测，重点关注每个地区未来五年的市场机会。该研究的范围按类型，应用，功率输出和地区细分了船舶燃料电池市场。

按类型

聚合物电解质膜燃料电池

固体氧化物燃料电池

直接甲醇燃料电池

磷酸燃料电池

别人

按应用

商业

防御

按功率输出

< 200 KW

> 200千瓦

按地区

北美

欧洲

亚太

中东和非洲

拉丁美洲

区域分析：

根据地区，市场分为北美，亚太地区，欧洲，中东和非洲和拉丁美洲。在北美，对燃料电池技术在军事和商业海洋领域的投资不断增加。在欧洲地区，几个行业财团增加开发燃料电池动力船。

同时，2016年，梅耶世界有限公司与蒂森克虏伯船舶系统有限公司签订合同，根据e4ships计划为远洋船舶开发燃料电池系统。同样，在2013年，Nuvera燃料电池有限责任公司与意大利造船商Fincentieri S.p.A签署了一项合同，生产和交付用于海洋船舶的燃料电池堆。

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