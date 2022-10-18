到 2030 年，数字孪生市场制造商、研究方法、竞争格局和商机

市場快照

根據 MRFR 的數據，2020 年全球數字孿生市場預計將從 2017 年的 21.5 億美元增長到 2025 年底的 354 億美元，到 2025 年的複合年增長率高達 42.54%。

市場亮點

經濟處於起步階段，並表現出強勁的增長前景。它已在建築、汽車和電子等主要垂直行業成功鋪平了道路。它幫助最終用戶實現質量改進和創造力，能夠激發更多垂直行業在未來幾年實施該技術。在預測期內，電子和機器/機器製造業的強勁需求將繼續為全球數字孿生行業帶來增長。數字孿生技術的增長部分得益於 3D 打印和 3D 建模的快速採用。該技術在北美、歐洲和亞洲的發達國家迅速發展。在未來的歲月裡，毫無疑問，數字孿生將在主要工業垂直領域找到巨大的部署機會。數字孿生技術結合大數據建模來整合物理和數字平台。傳感器技術和物聯網的快速發展預計將加速數字孿生市場的上升軌跡。

單擊此處獲取示例溢價報告@ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4504

此外，製造業對自動化和數字化的需求日益增加，進一步確保了市場參與者的銷售加速。相當多的行業已經實施了大數據分析。這為未來幾年採用數字孿生技術鋪平了道路。此外，預計 3D 打印和 3D 模擬軟件的使用增加將在評估期間增加數字孿生市場。

分部展望

該研究為全球數字孿生市場提供了基於最終用戶、應用和規模的全面細分概述。

該市場已按最終用戶應用細分為汽車和運輸、航空航天和國防、電子和電氣/機器製造、零售、醫療保健、電力和公用事業、家庭和公司等。航空航天和國防部門被細分為天基監視和飛機發動機的設計和製造。其中，電子和電氣/機器製造領域有望在預測期內佔據全球數字孿生市場的重要份額。據評估，到 2025 年底，其估值將達到 94.163 億美元。

按類型劃分，數字雙胞胎市場已細分為流程雙胞胎、產品雙胞胎、零件雙胞胎和系統雙胞胎。預計產品雙胞胎將佔據最大的市場份額。同時，系統孿生部分預計將在 2025 年達到 44.46% 的最快複合年增長率。

區域展望

全球雙胞胎數字市場已按國家劃分為北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區。

北美是最大的數字孿生技術市場。該地區主要參與者的參與鼓勵了該技術的早期採用。它推動了市場增長，預計未來幾年同樣的模式將繼續下去。它在 2017 年的價值為 6.912 億美元，預計 2018 年至 2025 年間的複合年增長率為 42.77%。

亞太地區提供了有利可圖的發展前景，並有望在未來幾年吸引全球領導者的投資。該地區的數字孿生市場預計將在評估期內以 45.19% 的相對較高的複合年增長率蓬勃發展。

競爭儀表板

本 MRFR 報告中介紹的一些知名企業包括 PTC Inc.、General Electric、ANSYS Inc.、SAP SE、Siemens AG、Cisco Systems, Inc.、Oracle Corporation、Dassault Systemes SE、Microsoft Corporation、Accenture PLC 和 IBM Corporation .

瀏覽完整報告詳情@https ://www.marketresearchfuture.com/reports/digital-twin-market-4504

其他趨勢報告：

關於市場研究的未來：

在 Market Research Future (MRFR)， 我們通過熟研究報告 (CRR)、半熟研究報告 (HCRR)、原始研究報告 (3R)、連續進料研究 (CFR) 幫助客戶了解各個行業的複雜性)，以及市場研究和諮詢服務。

MRFR 團隊的最高目標是為我們的客戶提供最優質的市場研究和情報服務。我們按產品、服務、技術、應用程序、最終用戶和市場參與者對全球、區域和國家級細分市場進行市場研究，使我們的客戶能夠看到更多、了解更多和做更多，這有助於回答他們所有的問題最重要的問題。

接觸：

市場研究未來（Wantstats Research and Media Private Limited 的一部分）

哈德遜街 99 號，5 樓

紐約，紐約 10013

美國

+1 628 258 0071（美國）

+44 2035 002 764（英國）

電子郵件： sales@marketresearchfuture.com

網站： https ://www.marketresearchfuture.com