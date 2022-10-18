监视雷达市场分析，涵盖规模，占有率，成长，趋势和即将到来的机会（2030年）

监视雷达市场

全球监视雷达市场，预计到20 30年将达到127亿2，000万美元，20 20年~20年30月的年复合成长率将达到6.4%。对增强态势感知的需求日益增加，国防开支的增加主要是推动市场的增长。此外，采用先进的边境监控系统进一步推动了市场的增长。

市场药水

对态势感知的需求日益增加。 监视雷达 市场 关键基础设施领域，如机场，军事设施，边境，炼油厂和其他关键行业。

主要参与者

阿塞尔桑（土耳其）

暴徒监控系统有限公司（英国）

德特公司（美国）

埃尔比特系统有限公司（以色列）

调情系统公司（美国）

宝石宝石学（意大利）

L3 哈里斯科技（美国）

以色列航空航天工业有限公司（以色列）

莱昂纳多温泉浴场（意大利）

洛克希德马丁公司（美国）

其他杰出球员

亨索尔特（德国）

霍尼韦尔国际公司（美国）

雷神公司（美国）

萨博（瑞典）

泰雷兹集团（法国）

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市场成长机会

天线部门预计将以最高速度增长：预计天线部门在2019年至2026年的预测期内将记录最高的复合年增长率。天线是雷达系统中的关键部件。天线以所需的效率传输发射器能量。此过程在接待期间以相同的方式进行。

陆地部门在2019年占最大份额：陆地部门占2019年监视雷达市场份额最大。这是由于陆基雷达系统和解决方案在许多国防应用中的使用越来越多，例如情报，跟踪，监视以及导弹和火控。预计机载航段在预测期内将录得最高的复合年增长率。

国防&太空细分市场预计将见证市场中最高的增长：国防&太空细分市场在2019年占据了最大的监视雷达市场份额，预计在审查期内将达到最高的复合年增长率。这是由于对监控雷达系统的威胁情报和响应管理，军事态势感知和身份/访问管理的需求不断增加。

预计商业应用部门在预测期内将录得高复合年增长率。

目录

第1章 摘要整理

市场魅力分析

全球监视雷达市场：各类型

全球监视雷达市场：各零组件

全球监视雷达市场：各平台

全球监视雷达市场：各频段

全球监视雷达市场：各用途

全球监视雷达市场：各地区

第2章 市场简介

市场定义

调查范围

市场结构

购买标准.KEY

市场要素指标分析

第3章 调查手法

调查过程

主要研究

次要研究

市场规模预测

3.5. 预测模型

前提条件一览

第4章 市场考察

第5章 市场动态

简介

5.2. 驱动程序

边境监视系统的进步

国防开支的增加

导弹探测系统的需求增加

推动因素影响分析

阻碍因素

安装、运行成本高

阻碍因素影响分析

市场机会

先进监视技术的投资增加

市场/技术趋势

专利趋势

法规环境/标准

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