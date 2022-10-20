应用安全市场或将迎来大动作

市场概况

根据最近的报告，在2021-2028 年的预测期内 ，全球应用安全市场规模预计将达到 55 亿美元，复合年增长率高达 7.6%。

应用安全系统可以提高应用的安全性，可以预防、修复和检测漏洞。该软件在不同级别提供严格的安全性，并运行新的安全性开发、设计和维护。目前，组织拥有大量需要安全的存储库。每个企业都需要一个强大的安全计划，因为黑客正在使用高度先进的黑客工具和技术。因此，保护​​组织的数据并找到漏洞漏洞是非常重要的。该软件同时使用软件和硬件集来减少安全问题。

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应用程序安全系统中存在多个Web应用程序，可以有效地保护数据和密码。对移动应用程序安全性和 Web 应用程序安全性的不断增长的需求正在推动市场增长。此外，互联网普及率的提高和组织对 BYOD 政策的采用导致加强使用智能手机、智能可穿戴设备、笔记本电脑和平板电脑等个人设备来访问组织的信息。数据泄露率的飙升正在促进市场增长。

应用安全市场机会是采用人工智能和机器学习。此外，物联网 (IoT) 正在推动市场增长。对市场研究和开发的不断投资将增强应用安全方面的先进技术。

市场细分

应用安全市场分为组件、部署模式、组织规模、类型和测试类型五个部分。

组件分割：应用程序安全组件分为解决方案和服务。

部署模式细分：根据部署模式，应用安全市场分为云端和本地。

组织规模细分：基于组织规模的应用安全市场分为小型企业和大型企业。

类型细分：按类型划分，应用安全市场分为移动应用安全和 Web 应用安全。

测试类型划分：将应用安全按测试类型划分为运行时应用安全、静态应用安全、交互应用安全和动态应用安全四个部分。

区域分析

最新调查显示，全球应用安全市场按区域划分为北美、欧洲、亚太和世界其他地区四大区域。其中，由于存在各种需要应用程序安全的业务，亚太地区的市场份额最高。该系统应防止组织的数据盗窃、泄露和金钱损失。此外，各种应用安全市场公司的存在正在推动该地区的市场增长。由于早期采用了应用程序安全解决方案等先进技术，北美占据了第二大市场份额。

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应用安全市场的行业参与者有 Synopsys、Capgemini、Cisco Systems Inc、HCL Technologies 等。

行业新闻

根据最新更新，应用安全市场预测表明，由于该解决方案的混合模型的引入，该行业将在未来几年实现巨大增长。这种混合多云解决方案的结果正在加速市场增长。此外，为联邦组织开发独特的应用程序安全性正在扩大市场的增长。

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