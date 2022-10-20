节能窗户的全球市场：市场规模，趋势，机会，收益，2021年~2028年

市场分析

根据最新的市场研究未来（MRFR）分析，全球节能窗户市场在2021-2028年的预测期内可能以8%的复合年增长率增长。节能窗户有助于最大限度地减少建筑物中人工冷却和加热的使用。这些窗户由三个主要组件组成，包括框架，玻璃或玻璃以及其他硬件。

各种因素正在推动全球节能窗户的市场份额。根据最近的MRFR市场估计，这些因素包括蓬勃发展的建筑业，节能窗户的日益普及，环保和具有成本效益的，国际能源署为节约能源而颁布的严格限制，节能程度的提高，减少碳足迹的意识提高，绿色建筑标准的采用率提高，能源效率提高的趋势，HVAC应用的普及， 可持续建筑技术的发展趋势，如节能建筑和零能耗建筑，建筑业的增长，快速城市化和商业化以及严格的政府法规。

节能窗户的高初始成本加上原材料价格的波动可能会阻碍全球节能窗户市场在预测期内的增长。

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市场划分

MRFR报告根据玻璃类型，组件和应用对全球节能窗户市场进行了包容性的分段分析。

按玻璃类型，全球节能窗户市场分为三层，双层等。其中，双倍细分市场将在预测期内引领市场。

按组件划分，全球节能窗户市场分为框架，窗格垫片和玻璃。其中，玻璃细分市场将在预测期内主导市场。

按应用，全球节能窗户市场分为工业，商业和住宅。其中，住宅细分市场将在预测期内引领市场。

2019 冠状病毒病分析

不幸的是，节能窗户市场首当其冲地面临着持续的COVID-19大流行的冲击。由于全世界非必要工作的暂停，这种窗户的生产已经暂停。由于不同国家的封锁和大流行，能源效率部门的几名工人失去了工作，这对市场增长产生了负面影响。

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区域分析

按地区划分，全球节能窗户市场涵盖了北美，欧洲，亚太地区（APAC）和世界其他地区（RoW）的最新趋势和增长机会。其中，欧洲将在政府节能举措的预测期内引领市场。

在亚太地区，全球节能窗户市场预计将在预测期内实现显着增长。印度，日本和中国不断增长的建筑业，中国对节能窗户的需求不断增长，高污染水平促使政府采取严格行动来应对碳排放的增加，可支配收入的增加以及发展中国家住宅建设的增加，正在增加该地区的全球节能窗户市场。

在北美，全球节能窗户市场预计将在预测期内实现有利增长。对房地产行业的投资不断增长，对提高效率和降低功耗的不同创新方法的研究，引入更严格的节能法规，能源之星等计划的存在，用节能窗户取代传统窗户，以及各种政府举措正在增加该地区的全球节能窗户市场。

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主要参与者

圣戈班（法国）

旭玻璃株式会社（日本）

日本平板玻璃株式会社（日本）

中央玻璃株式会社（日本）

吉祥物公司（美国）

建筑商第一来源公司（美国）

杰尔德温控股公司（美国）

日本

普利宝石控股公司（美国）

内华达州德休宁克（比利时）

全球节能窗户市场是分散的，并且与许多国内和国际行业参与者的存在竞争激烈。他们整合了各种战略，以保持领先地位，并满足客户激增的需求，包括合作，合作伙伴关系，合同，地理扩张，新产品发布，合资企业等。此外，这些参与者还在研发活动方面进行了大量投资，以加强其投资组合并在市场上占有一席之地。

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