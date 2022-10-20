混凝土表面缓凝剂市场|按收入未来，到2027年的需求预测

市场研究未来发表了一份关于全球薄壁包装市场的半熟研究报告。混凝土表面缓凝剂市场，预计在2021年~2027年期间，以约4.5%的年复合成长率成长。

市场亮点

预计全球混凝土表面缓凝剂市场将在整个预测期内实现可持续增长。亚太地区混凝土表面缓速器产品的消费量增加，蓬勃发展的建筑业和支持性的政府法规&举措，预计将进一步改善销售前景。然而，对环境的影响，原材料价格的波动和熟练劳动力的缺乏，也阻碍了市场的增长。

欧洲地区，预计混凝土表面缓凝剂市场在预测期内将逐步增加

根据地区，全球 混凝土表面缓凝剂市场 已细分为北美，欧洲，亚太地区和世界其他地区。欧洲地区主导了全球市场，其次是北美，这主要是由于混凝土表面缓凝剂的制造增加以及此类产品的主要消费者。建筑业的增长归因于私人住房，商业和基础设施建设的增长，以及医疗保健领域私人资助项目的压倒性增长。此外，混凝土表面缓凝剂的各种优点，如低成本，高耐用性，易于运输和易于安装，进一步增强了对这一市场的需求。

商业板块，要在整个混凝土表面缓凝剂市场占据主导地位

根据应用，商业部分预计将在2021年至2027年期间表现出最大的增长率，因为它广泛用于商业建筑，混凝土部分接缝，立面覆层等。该细分市场包括商业综合体，酒店，购物中心和健身房，由于中国和印度等新兴经济体的快速城市化和商业化，主导着混凝土表面缓凝剂市场。由于设计灵活性，隔音性能和低维护要求，用于商业建筑的混凝土表面缓凝器预计将增长最快。

报告的范围

本研究概述了全球混凝土表面缓凝剂市场，追踪了四个地理区域的三个细分市场。该报告研究了主要参与者，提供了为期五年的年度趋势分析，突出了北美，欧洲，亚太地区和世界其他地区（ROW）的市场规模，数量和份额。该报告还提供了预测，重点关注每个地区未来五年的市场机会。该研究的范围按材料，类型，应用和地区细分全球混凝土表面缓凝剂市场。

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按材料

有机物剂

无机剂

按类型

水性

溶剂型

按应用

住宅

商业

按地区

北美洲

亚太地区

欧洲

世界其他地区

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主要参与者

西卡股份公司

巴斯夫股份公司

马贝 AS

塞美克斯

基仕伯应用技术

欧几里得化学公司

梅多斯

福斯洛克

帕赫姆建筑用品

俄罗斯科技公司

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