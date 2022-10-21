医疗食品市场课题，主要企业检讨，需求及未来趋势（~2030年）

全球医疗食品市场 – 概要

由于消费者的需求不断增长，他们对营养和预防慢性病所需的膳食补充剂和其他医疗食品的认识也在不断提高。市场研究Future，一家专门从事与食品，饮料和营养行业等相关的市场报告的公司，最近在其报告“医疗食品市场 研究报告 – 预测到 2030年”中预测，市场将表现出6.2%的特殊复合年增长率， 同时在预测期内轻松实现百万美元增长

不断攀升的医疗服务成本导致消费者转向在日常生活中采用健康的替代品。尽管如此，对医疗食品的消费和需求急剧增加。消费者被确定为将功能性食品和补充剂的消费作为其日常饮食的一部分。医疗食品为身体提供必需的营养素，从而增强身体的新陈代谢。

除此之外，有组织的零售业的不断增长预计将在预测期内推动医疗食品的销售。不断增长的人口中慢性病的增加正在推动市场的增长。此外，营养缺乏是全球观察到的一个普遍问题，这将推动全球医疗食品市场的增长。预计老年人口的增加将成为推动医疗食品市场增长的主要因素。

索取免费样品副本：

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4915

最新行业动态

2017 年 11 月 巴斯夫欧洲公司与 DIEM 实验室合作，加强在美国的业务，尤其是医疗食品业务

2017年11月，味之素收购了Cambrooke治疗公司，以增强医疗食品的产品组合

2017年1月，北卡罗来纳州达勒姆，一个个人护理品牌Burt’s Bees宣布了其新的功能性食品类别，推出了植物性蛋白质奶昔。

2017年9月 家乐氏投资蘑菇蛋白公司。凯洛格是早餐食品的领先者。这将有助于增加公司收入，并允许提出高质量的药用补充剂。

2016年11月，SOHM公司在美国补充剂市场推出了一种独特的蛋白质补充剂“I-Prolec”。该产品是印度的一个类别定义产品，在美国消费者中得到了很好的反响。

全球医疗食品市场：竞争分析

工业企业参与收购小型企业，这将进一步支持公司扩大规模并接触各地区的消费者，终端用户行业倾向于通过社交媒体，杂志和其他媒介进行产品推广，以接触客户。促销策略有助于留住现有客户，并重建新的客户群。

通过战略扩张，市场参与者可以专注于渗透到发展中经济体，以扩大其业务组合。发展中国家的消费者热衷于探索提供给他们的新产品系列，并形成庞大的消费者基础。在这些新兴经济体建立市场是有利可图的，因为相对较低的设置成本，易于开展业务，以及进一步降低可变成本。

医疗食品领域的主要参与者是：达能公司（法国），雀巢公司（瑞士），雅培实验室（美国），美赞臣公司（美国），博智制药公司（美国），目标医疗制药公司（美国），费森尤斯·卡比股份公司（德国）

全球医疗食品市场 – 细分市场

全球医疗食品市场已分为营养成分，形式，疾病和地区。

基于营养成分：维生素矿物质，蛋白质，欧米茄-3，异黄酮，植物甾醇

在形式的基础上：药丸，粉末等

基于疾病：阿尔茨海默病，糖尿病神经病变，营养缺乏和抑郁症

基于区域：北美、欧洲、亚太地区和 ROW。

浏览包含 COVID-19 影响分析的详细目录：

https://www.marketresearchfuture.com/reports/medical-foods-market-4915

全球医疗食品市场：各地区分析

全球医疗食品市场分为北美，欧洲，亚太地区和世界其他地区（RoW）。全球医疗食品市场高度主导，由北美和欧洲主导，因为定期大量消费营养和功能性膳食补充剂。据估计，北美在2017年将占主要市场比例，预计在2017-2023年的预测期内仍将保持其主导地位。在北美地区，美国在北美市场占了相当大的市场份额。此外，预计美国将在2017-2023年的预测期内保持其主导地位。美国医疗食品领域的老牌企业的存在吸引了庞大的消费者群。通过名人代言进行产品推广也发挥着重要作用，推动了这个市场的发展。

然而，亚太地区预计将在2022-203年的预测期内高速扩张。用于增强身体新陈代谢的膳食补充剂的不断增加的消费正在支持该地区医疗食品的销售。参与医疗食品生产和开展宣传活动的跨国公司的存在正在为该地区的医疗食品市场增长增加燃料。人均可支配收入的增加也是亚太地区这一市场的主要推动力

浏览更多相关报告 ：

慢性肉芽肿病市场 调查报告书：至2027年的预测

https://icrowdchinese.com/2022/04/13/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e7%82%b9%e8%83%b6%e6%9c%ba%e7%9a%84%e5%85%a8%e7%90%83%e5%b8%82%e5%9c%ba%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%9c%ba%e8%a7%84%e6%a8%a1%ef%bc%8c%e6%88%90%e9%95%bf%e7%8e%87%ef%bc%8c%e9%a2%84%e6%b5%8b/

关于市场研究未来：

在市场研究未来（MRFR），我们使我们的客户能够通过我们的熟化研究报告（CRR），半熟研究报告（HCRR）和咨询服务来解开各个行业的复杂性。MRFR团队的最高目标是为客户提供最优质的市场研究和情报服务。

联系我们：

市场研究未来（ 旺斯塔斯 研究和媒体私人有限公司的一部分），

哈德逊街99号，5楼，

纽约， 纽约州 10013

美国

+1 628 258 0071

电子邮件： sales@marketresearchfuture.com