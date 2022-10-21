牙科针的全球市场调查，销售收入，主要企业，成长要素，趋势，预测

全球牙科用针市场，预计在2022年~2030年的预测期间内，以6.1%的年复合成长率成长，到2030年达到1亿2，192万美元。

由于全球牙科疾病的患病率增加以及整个牙科行业的增长，全球牙科针头市场正在迅速扩大。不健康的食物消费和缺乏适当的口腔牙科护理导致各种牙齿疾病，如蛀牙，牙周病，口腔癌，牙齿敏感等，这引起了对根管等牙科治疗的需求，进而推动了市场的增长。 更容易患牙科疾病的老年人口的增加也有助于市场的增长。龋齿检测解决方案，口腔内相机等牙科治疗技术的技术进步 推动了全球牙科市场的发展，这反过来又有助于牙科针头市场的扩大。由于可支配收入的增加，加上微笑设计和牙齿清洁的增长趋势，牙科护理支出的增加也促进了市场的增长。 然而，市场的增长可能会受到麻醉剂和技术的进步以及 无针输送系统的引入的阻碍。其他限制因素包括由于害怕针刺和针头感染的风险而避免牙科治疗。

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分割

全球牙科针市场根据类型，规格，长度和最终用户进行细分。按类型划分，市场已细分为塑料轮毂牙科针，麻醉牙科针，斜面设计和o。 斜面设计部分已进一步细分为常规斜面针，三斜角针，手术刀设计的斜面针等。根据规模，市场已被细分为25G，27G，30G针头和ot她的。按长度划分，市场已细分为8mm，16mm，22mm针等。按最终用户划分，市场已细分为医院，诊所，学术机构等。

区域分析

全球牙科针头市场的主要市场包括美洲，欧洲，亚太地区和中东和非洲。由于医疗保健部门发达和该地区牙科疾病的流行，美国占全球牙科针头市场的最大份额。由于可支配收入高，医疗保健支出增加也促进了美洲市场的增长。此外， 该地区存在丹茨普利西罗纳和美敦力等主要参与者，以及该地区美国和加拿大等发达经济体的存在，推动了市场增长。 欧洲是牙科针的第二大市场，其次是亚太地区。政府对研发的支持和资金的可用性，发达的医疗保健部门和更倾向于在医疗保健上支出的巨大患者群体推动了欧洲市场的发展。 由于印度和中国等发展中国家的需求增加，亚太地区有望成为增长最快的市场。有利的政府政策，不断增长的老年人口以及医疗保健支出的增加 有利于亚太地区市场的增长 。中东和非洲市场在全球市场上的份额相对较小，因为该地区存在疲软和不发达的经济体，特别是在非洲。 由于海湾国家发达的医疗保健部门 ，该地区的大部分份额由中东持有。

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竞争环境

全球牙科针市场竞争激烈，分散，有区域和国际参与者。主要参与者正在采取各种战略举措，如合并，收购，合作等，以保持其在市场上的地位。例如，2017 年 9 月，专业牙科产品和技术的领先供应商 Dentsply Sirona 收购了 Healthdent 独特而创新的牙龈材料技术。此次收购是朝着扩大Dentsply产品组合迈出的一步。 市场上的著名参与者包括七齿兽（欧洲），信兴有限公司（亚太），TERUMO公司（亚太），森田J公司（亚太），TSK欧洲实验室B.V.（亚太），丹茨普利西罗纳。（美国）、NIPRO 医疗公司（美国）、 美敦力 （美国）、 埃克塞林特 国际公司（美国）等。

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