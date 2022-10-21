亚太地区 的介入心脏病学市场 预测，业务策略，竞争情形和主要供应商的研究分析 （2030年）

市场亮点

介入心脏病学是由安德烈亚斯·格伦齐格开发的心脏病学分支。该技术涉及使用导管和支架治疗心脏病。根据世界卫生组织（WHO）的数据，由于糖尿病和肥胖人口众多，亚太地区患有心血管疾病的人口数量最多。市场成长的主要推动因素是糖尿病，心脏病发作和肥胖症的患病率增加。生活方式的改变，缺乏运动和医疗设备的快速发展也促进了市场的增长。另一方面，高昂的制造设备成本和严格的导管和支架开发的监管规则阻碍了市场的增长。亚太地区的介入心脏病学市场，预计在2022年~2020年20月20日期间以8%的 年复合成长率成长。

分割：

亚太地区介入心脏病学市场按类型划分，分为导管，支架，球囊，血管闭合装置，激光手术，动脉切除术等。支架被细分为金属支架，药物洗脱支架和生物可吸收支架。球囊进一步分割成切割球囊，药物洗脱球囊等。在最终用户的基础上，市场分为导管插入实验室，医院和诊所等

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竞争分析

亚太地区介入心脏病学市场的主要参与者是雅培实验室公司（美国），B.布朗梅尔松根股份公司（德国），C.R.巴德公司（美国），阿比奥梅德公司（美国），爱德华兹生命科学（美国），生物传感器国际集团有限公司（新加坡），波士顿科学公司（美国），美敦力公司（爱尔兰），血管动力学公司（美国），照乡茂医疗公司（日本）， 强生服务公司（美国）、伦巴第医疗技术公司（英国）、清溪科技集团（爱尔兰）。

由于亚太地区糖尿病和心血管疾病等疾病的患病率越来越高，对更好治疗的需求不断增加，吸引了许多大中型公司推出更好的治疗方法。许多公司都专注于新药和新方法的开发，以抵御竞争并增加市场。一些主要公司已经采取了收购策略和战略联盟，以扩大市场。

波士顿科学公司是一家全球性的医疗器械制造商和开发商，总部位于美国马萨诸塞州。守望者，协同，莲花是公司的一些主要产品。2014年，公司在亚太地区推出了Promus PREMIER洗脱铂铬冠状动脉支架系统。心血管业务的销售额在2016年第一季度增长了13.5%，达到8.25亿美元。

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雅培实验室是总部位于美国芝加哥的领先医疗保健公司之一。2016年6月，FDA批准了用于心脏的吸收生物可吸收支架。这种支架完全溶解在体内，用于治疗心脏并发症。公司的 Esprit 生物可吸收血管支架正在临床试验中。

美敦力是一家医疗设备制造商，总部位于爱尔兰都柏林。它是世界上最大的独立医疗技术开发公司。2015年公司开发了用于胸腹主动脉瘤血管内修复的支架移植系统。早期公司的Resolute®药物洗脱支架在患有心脏病的糖尿病患者中表现出非常好的表现。与2015年相比，2016年美敦力市场增长了7%。

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