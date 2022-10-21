到2030年，手术台零件市场区隔，规模，新兴成长要素，主要参与者和商业机会

市场场景

手术台用于稳定患者位置，并在外科手术过程中为患者身体提供升高的支撑面。手术台也被称为手术台，根据使用方式，市场上有各种类型的手术台。越来越多的外科手术导致手术台的快速恶化，这是手术台零件需求增加的直接原因。

由于技术进步，有利的报销政策以及外科手术的增加，手术台零件市场预计将迅速增长。根据美国医院协会发布的报告，医院从医疗保险中每花一美元就得到87美分的报酬，医疗补助在2016年每美元支付88美分作为报销。

然而，手术台成本的上升以及当地参与者及其低质量产品的存在增加可能会阻碍手术台零件市场的增长。

索取免费样品副本：

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5802

手术台零件市场 – 竞争情形

手术台零件市场由于希尔罗姆控股公司，西门子医疗解决方案美国公司，史赛克公司等主要参与者的发展而迅速增长。市场上的主要参与者已经采取了战略，通过使用先进技术开发易于使用的手术台并进行并购来维持其在全球市场上的地位。

2015年11月，STERIS宣布以20.4亿美元收购协同健康公司。Synergy Health plc是医疗保健服务市场的主要参与者，公司参与外包医疗保健和相关市场。

2015年9月，Hill-Rom控股公司以20.5亿美元收购了Welch Ally，Welch Ally是护理点诊断和测试领域的市场领导者，这将有助于Hill-Rom开发和提供全面的患者护理解决方案。

2015年9月，Lojer集团以未公开的金额收购了挪威Fysiopartner的全部股本。菲西奥帕特纳是挪威物理治疗和运动器材的主要参与者。此次合并是Lojer集团多元化战略的一部分。

区域分析

由于先进技术和发达的医疗保健部门，预计美洲地区将成为手术台零件市场的领先地区。在区域基础上，美洲地区分为北美和南美。由于美国等发达国家的存在和高可支配收入，北美主导着市场。此外，该地区外科手术的增加以及该地区主要参与者的存在是该地区市场增长的原因。

由于医疗保健支出的增加和对公共卫生的担忧日益增加，预计欧洲将成为手术台零件的第二大市场。由于技术先进的医疗设备的接受度不断提高，德国是该地区主要增长的市场。

浏览包含 COVID-19 影响分析的详细目录：

https://www.marketresearchfuture.com/reports/operating-table-parts-market-5802

亚太地区预计将成为手术台零件增长最快的市场，因为庞大的患者群，改善的医疗保健支出以及医疗保健投资以及对更好医疗服务的需求不断增长。

此外，中东和非洲地区的市场份额最小。由于发展中的医疗保健基础设施的存在，预计中东地区的市场将增长。

浏览相关报告：

压缩疗法的全球市场 ：至2027年的预测

https://icrowdchinese.com/2022/04/18/%e4%ba%ba%e7%b1%bb%e7%96%ab%e8%8b%97%e5%b8%82%e5%9c%ba%e9%a2%84%e6%b5%8b%ef%bc%8c%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%8c%e8%af%be%e9%a2%98%ef%bc%8c%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e8%b6%8b%e5%8a%bf%ef%bc%8c%e4%b8%9a%e5%8a%a1/

关于市场研究未来：

在市场研究未来（MRFR），我们使我们的客户能够通过我们的熟化研究报告（CRR），半熟研究报告（HCRR）和咨询服务来解开各个行业的复杂性。MRFR团队的最高目标是为客户提供最优质的市场研究和情报服务。

联系我们：

市场研究未来（旺斯塔斯研究和媒体私人有限公司的一部分），

哈德逊街99号，5楼，

纽约， 纽约州 10013

美国

+1 628 258 0071

电子邮件： sales@marketresearchfuture.com