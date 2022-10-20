到 2030 年，马铃薯蛋白市场将达到 1002 亿美元，复合年增长率为 4.88%

市场分析

根据 Market Research Future (MRFR) 的最新报告，预计 2022-2030 年全球马铃薯蛋白市场规模将达到 1002 亿美元，复合年增长率为 4.88%。简单地说，马铃薯蛋白是在生产以及分离马铃薯淀粉时获得的干燥副产品。这是 100% 植物蛋白，结合了高蛋白质质量和有效强化，以适应可持续的生活方式。出于这个原因，马铃薯蛋白作为一种成分在食品和饮料领域有多种应用，包括零食、汤和酱汁、烘焙食品和糖果。马铃薯浓缩蛋白和马铃薯分离物是市场上两种不同类型的马铃薯蛋白。

各种因素正在增加马铃薯蛋白市场的增长。根据新的 MRFR 报告，这些因素包括饲料和食品行业的进步、对产品中食物过敏原的日益关注、素食人口的增加、高营养成分以及对有机食品产品的新兴需求。增加市场增长的其他因素包括健康意识的增强、不同最终用途行业对植物蛋白的需求，以及食用马铃薯蛋白的多种健康益处。

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相反，缺乏认识、马铃薯蛋白生产的复杂性、饲料和食品行业的消费有限以及生产成本高是可能限制马铃薯蛋白市场在预测期内增长的因素。

市场细分

MRFR 报告根据应用和类型对全球马铃薯蛋白市场报告进行了包容性的分段分析。

按类型划分，全球马铃薯蛋白市场分为马铃薯浓缩蛋白和马铃薯分离蛋白。其中，马铃薯浓缩蛋白将在预测期内引领市场。马铃薯浓缩蛋白的大量应用促进了该细分市场的增长。马铃薯分离株将在预测期内大幅增长。

根据应用，全球马铃薯蛋白市场细分为动物营养、零食、补充剂、饮料、乳制品和冷冻甜点、烘焙和糖果等。其中，动物营养将在预测期内主导市场，而补充剂部分将在预测期内稳定增长。

区域分析

基于该地区，全球马铃薯蛋白市场报告涵盖了北美、欧洲、亚太地区 (APAC) 和世界其他地区 (RoW) 的增长机会和近期趋势。其中，预计欧洲将在预测期内引领市场。主要参与者的技术进步和对研发的大量投资正在促进该地区马铃薯蛋白市场的增长。

预计北美的全球马铃薯蛋白市场将在预测期内占有第二大份额。消费者对功能性食品的高度偏好正在促进该地区马铃薯蛋白市场的增长。

预计亚太地区的全球马铃薯蛋白市场将在预测期内快速增长。健康食品摄入量的增加和健康意识的提高正在促进该地区马铃薯蛋白市场的增长。

预计 RoW 的全球马铃薯蛋白市场在预测期内将温和增长。

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谁是最大的马铃薯蛋白市场制造商？

全球马铃薯蛋白市场报告中的领先企业包括 Südstärke GmbH（德国）、KMC amba（丹麦）、Meelunie BV（荷兰）、Emsland Group（德国）、Pepees Group（波兰）、Omega Protein Corporation（美国）、Roquette Frères （法国）、The Agrana Group（奥地利）、Tereos SA（法国）和 Coöperatie AVEBE UA（荷兰）。行业参与者制定了多种策略以在竞争中保持领先，例如新产品发布、新产品开发、广泛的研发活动、合资企业、伙伴关系、合作、合同、战略联盟等。

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