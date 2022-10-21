行动生物辨识安全及服务市场，预计到2030年以27.48%的年复合成长率（CAGR）达到639.8亿美元 – 市场调查未来 （MRFR）

概述：

全球移动生物辨识安全与服务市场报告在2022年至2030年的预测期内，有可能达到约639.8亿美元，复合年增长率为27.48%。市场研究未来（MRFR）声称，使用电子商务网站的运营增加，移动银行活动的激增，智能手机使用的增加，可支配收入激增等因素是主要的牵引力提供者。预计移动生物识别市场将从这种需求中获利，以获得更好的安全性。

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竞争格局：

全球移动生物识别安全和服务市场有机会受益于精确生物识别（瑞典），苹果公司（美国），3M Cogent公司（美国），Nuance通信公司（美国），赛峰SA（法国），M2SYS技术（美国），交叉匹配（美国），生物密钥（美国），NEC公司（日本），应用识别， 公司（加拿大）、艾默公司（美国）、艾视验证公司（美国）等。这些举措主要包括经过测试的方法，如合并，合作，投资研究，收购等。然而，创新确实发生在产品的品牌推广和推出中。MRFR列出了最近的举措，以了解市场在未来几年可能记录其进展的程度。

分割：

全球移动生物识别安全和服务市场的市场研究包括对组件，类型，平台和行业的详细研究。

按类型划分，对全球移动生物识别安全和服务市场的研究包括人脸识别，指纹识别，语音识别，虹膜识别等。

按组件划分，全球移动生物识别安全和服务市场的细分市场是扫描仪，相机，指纹读取器，计算机软件等。

按平台划分，细分市场是安卓，iOS等。

按行业划分，全球市场包括执法，银行和金融，医疗保健，政府组织，军事和边境管制等。

区域分析：

更好的基础设施有助于北美市场获得最大收入。区域公司也在进行大量投资，以促进这一增长。该地区的人们精通技术，并且很容易采用先进技术，这有助于市场扩张。

行业新闻：

2020年8月，Enacomm的语音生物识别银行解决方案以及亚马逊Alexa现在正在进入马萨诸塞州企业银行客户的市场，这些客户旨在改善客户体验和效率，并确保他们不会面对面地遇到任何类型的金融欺诈。企业银行将其用于语音银行的Alexa技能描述为人工智能驱动的数字语音助手，它将指导客户获取其帐户信息以及其他日常银行业务，如查找分行和ATM，检查余额和转账。

2020 年 8 月，Ivanti 宣布发布 Ivanti 企业服务管理产品组合的增强功能，包括集成的自助聊天、新的生物识别身份验证以及资产发现和自动化机器人。该公司认为，这些变化将为服务台提供更大的可见性，使他们能够实时采取行动，以提高他们提供的服务的速度、准确性和效率。这可以减少工作量，并帮助大约80%的情况下使用机器人找到解决方案。该公司还添加了超自动化机器人，可以自我修复和自我保护设备，并启动主动支持。

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全球移动生物识别安全和服务市场预计将在COVID-19大流行的彻底改革影响后的几个季度获得积极的点头。在此期间，许多地区的人们依靠智能手机和平板电脑下订单，这使得对此类技术的需求更加相关。

相关报告：

关于市场研究未来 （MRFR）：

市场研究未来（MRFR）是一家全球市场研究公司，以其服务为荣，为全球不同市场和消费者提供完整准确的分析。MRFR的方法将专有信息与各种数据源相结合，使客户能够广泛了解最新的关键发展，预期事件以及基于这些方面应采取的措施。

联系：

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