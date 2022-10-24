到 2030年，Web 3.0区块链市场区隔，规模，新兴成长要素，主要主要参与者和商业机会

市场概况：

到2023年，Web 3.0区块链市场规模将达到61.873亿美元。预计从2023年到2030年，它将以44.6%的复合年增长率增长。

Web 3.0意味着网络/互联网发展的下一个迭代或阶段。Web 3.0建立在去中心化、开放性和更大的用户效用的核心概念之上。区块链在Web 3.0的发展中发挥着重要作用，因为权力下放是区块链最突出的特征，这使其成为Web 3.0的重要基础。人工智能（AI）、机器学习（ML）和区块链技术是Web 3.0区块链技术的三大核心支柱。Web 3.0区块链使用户能够将数据保存在分散的存储中，并专注于个人信息的隐私和安全。

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新冠肺炎分析：

COVID-19大流行对汽车，航空和零售等行业产生了破坏性影响。不过，大流行并没有严重影响IT行业。尽管大流行，IT业务仍实现了稳定的收入。IT行业面临的主要影响是IT支出增加，因为员工选择在家工作，并且在大流行期间云软件和其他数字程序的采用增加。此外，大流行为IT行业开辟了新的市场机会，包括对5G技术，量子技术，虚拟和增强现实，区块链和人工智能以及机器学习的需求不断增长。

市场细分：

Web 3.0区块链市场基于区块链类型，应用程序，垂直和区域。基于区块链类型，Web 3.0市场分为公共，私有，联盟和混合。根据应用程序，Web 3.0市场分为加密货币，对话式AI，数据和交易存储，支付，智能合约等。按垂直行业划分，Web 3.0市场分为BFSI，电子商务和零售，媒体和娱乐，医疗保健和制药，IT和电信等。

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区域分析：

Web 3.0区块链市场在北美，亚太地区，欧洲，南美，中东和非洲进行了分析。北美将以高速率为市场做出贡献。通过互联网越来越多地使用集成数字和物理世界，以及混合现实的日益牵引力和普及是推动市场的主要因素。北美企业利用复杂的虚拟现实和增强现实来改善公司流程。

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