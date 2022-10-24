虹膜识别市场下一件大事

市场概况：

全球 虹膜识别市场 将在 2016 年至 2022 年的估计时间范围内以 22% 的复合年增长率广泛发展。这一评估推动市场在类似的估计期内达到 8.0968 亿美元的预期估值。评估表明，市场发展迅速。Iris Recognition 是一种高级生​​物识别确认方法，用于处理一些数字示例确认。

可识别的安全性生物特征证明的创新进展和不断扩大的兴趣促进了 虹膜识别市场规模的发展。网络犯罪在人们之间产生了危险，就像联想一样。Iris 确认程序可帮助他们远离这种危险并升级管理安全问题。

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因此，不断扩大的黑客攻击、信息盗窃、盗窃和其他类似问题的危险已成为虹膜识别市场发展的理由。对管理这些危险的优雅机械帮助的需求支持了虹膜确认装置的市场发展。

细分概述：

虹膜识别市场份额 分为几个部分，在本勘探报告中进行了检查。 此外，部分分组如下：产品集成、组件、终端客户和地形循环。以下是对分区及其所有子片段的简短探索。

副作用整合

正如项目协调在 Iris Recognition Market Analysis 中所指出的，市场另外分为以下子部分：

智能手机

智能手表

平板电脑和笔记本电脑

个人电脑/笔记本电脑/台式机

扫描器

其他

按组件

根据部分，虹膜识别市场分为其他一些子部分。这些参考如下：

硬件

软件

由最终用户

最终客户是影响市场及其戏剧性发展的重要组成部分。终端客户部门的子片段如下：

BFSI

政府部门

消费类电子产品

军事和国防

汽车

卫生保健

其他

按地理分布

地形商人对虹膜识别市场增长 计划的市场发展做出了绝对贡献 。尽管如此，一些有助于商业部门的重要地质区域如下：

北美

欧洲

亚太地区 (APAC)

中东和非洲 (MEA)

拉丁美洲

区域分析：

这份统计调查报告侧重于帮助和支持 Iris 确认创新业务部门的几个领域。关键领域显示开发虹膜确认框架的利用有所扩展。这些领土拨款是：

北美

拉丁美洲

亚太地区

中东和非洲

其他

其中，就收入而言，北美位居榜首。在猜想的时间范围内，这个语言环境最终成为最具统治力的语言环境。此外，该报告评估称，超过 20 个国家/地区显示出该市场领域的可能发展。其中一些是加拿大、墨西哥、法国、西班牙、巴西、沙特阿拉伯、阿联酋、阿根廷等。

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行业新闻：

2019 年 4 月，SOSSEC 授予 SRI 国际机构以支持美国陆军的综合视觉增强系统计划。 他们给出了可以帮助美国陆军的夜视摄像机模型。 SRI 将通过低照度 CMOS 图像传感器促进另一项创新，并将小工具整合到展示相机中，同时改进小尺寸、轻量级和低功耗。

2019 年 2 月，Iris ID 和 Genkey 加入了 Iris 识别摄像头，成为该领域最重要的驱动参与者。 这为相当长的时间注册和确认工作提供了一般性答案。

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