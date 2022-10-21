低脂酸奶市場： 2022-2030 年對頂級參與者和不斷變化的行業增長因素的區域分析：General Mills, Inc.、Jalna Dairy Foods Pty. Ltd.、Nestle SA、Byrne Dairy Inc.

低脂酸奶市場展望

由於全球產品消費量的增加，低脂酸奶市場在 2019 年至 2027 年的預測期內將以 10.5% 的複合年增長率增長。低脂酸奶通常由天然和人造香料、增稠劑和穩定劑製成。製造低脂酸奶的新技術正在提高其保質期、味道和氣味。此外，它還提高了低脂酸奶的營養成分，包括礦物質、維生素和碳水化合物。

越來越多的人患有高血壓、肥胖和血液膽固醇等健康狀況，加上乳製品的營養成分消費量增加，這有利於全球低脂酸奶市場的增長。此外，人們對低脂乳製品的需求增加和人們的健康意識正在推動全球低脂酸奶市場的增長。

然而，在酸奶生產過程中缺乏對細菌培養物使用的認識以及對其潛在危害的認識可能會阻礙低脂酸奶市場的發展 分享 在估計的時間範圍內進行分析。儘管如此，據估計，在估計的時間範圍內，健康飲食消費的傾向將為低脂酸奶市場的增長提供機會。

新冠病毒分析

由於 COVID-19 的爆發，人們的生活陷入了混亂。它具有不同的含義，具體取決於行業，包括低脂酸奶行業。 COVID-19 疫情改變了各個部門的經濟增長模式。由於大流行，世界各國被迫實行封鎖。

競爭分析：

全球低脂酸奶市場上的一些主要公司包括達能公司、通用磨坊公司、Jalna Dairy Foods Pty. Ltd.、雀巢公司、Byrne Dairy Inc.、Rainy Lanes Dairy Foods Ltd 和 Jalna乳製品有限公司

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分割：

低脂酸奶市場根據類型、分銷渠道和地區進行細分。

低脂酸奶市場根據類型進行細分，市場分為水果、原味、調味、有機等。其中，以水果為基礎的低脂酸奶主導了全球低脂酸奶市場，其次是有機市場。草莓、芒果、蘋果、櫻桃、藍莓和香蕉等水果通常用於以水果為主的有機低脂酸奶。

根據分銷渠道，市場分為基於商店的分銷渠道和非基於商店的分銷渠道。其中，基於商店的渠道分為便利店、專業零售商、超市和大賣場等。其中，以商店為基礎的分銷渠道主導了低脂酸奶的風味酸奶市場，預計在預測期內仍將保持主導地位。由於產品易於獲得，估計專業零售商的細分市場將跟隨基於商店的細分市場。然而，互聯網普及率的提高正在推動非商店分銷渠道領域的發展，預計在預測期內增長最快。

區域分析：

從區域上看，低脂酸奶市場細分為 北 美國、亞太地區、歐洲和世界其他地區（行）。其中，歐洲主導了全球低脂酸奶市場，其次是北美。這些地區的增長歸因於這些國家酸奶消費量的增加，尤其是低脂酸奶因其健康益處而增加。隨著這些地區對低熱量和低脂肪食品的需求大幅增加，這種消費量在未來可能會保持不變。此外，消費者意識的提高以及發達國家對低脂酸奶的需求不斷增加，正在推動全球低脂酸奶市場的增長。

然而，由於對該地區健康意識的提高，預計亞太地區將成為未來幾年增長最快的地區。此外，該地區龐大的人口加上印度和中國等發展中國家可支配收入的增加正在推動全球低脂酸奶市場的增長。

行業新聞：

2019年，Chobani試圖通過推出新的燕麥風味零食來鞏固其在酸奶市場的市場主導地位。該公司最近推出了今年最新的燕麥低脂酸奶產品。

智利在 2018 年成為拉丁美洲第一個在超市和大型零售商中禁止使用一次性塑料袋的頭條新聞。因此，幾家公司正在嘗試使用可回收塑料銷售和推出他們的產品。順應這一趨勢，2019 年，雀巢智利推出了 Batido 酸奶，這是一種易於回收和可重複使用的塑料。

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