到 2030 年，美國快餐市場收入預計將達到 8288 億，複合年增長率為 6.8% |頂級市場參與者 Domino’s Pizza Inc.（美國）、Wendy’s International Inc.（美國）、

快餐市場展望

快餐因其舒適的口味和易於食用而越來越受歡迎。 Market Research Future 提供了回顧食品、飲料和營養行業的報告，該報告生成有關評估市場發展和機遇的行業垂直領域的報告。預計市場將在預測期內利用增加的複合年增長率。

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快餐店和街頭小販數量的激增進一步推動了快餐市場的增長。快餐食品的大量食物和快速的服務時間進一步推動了市場的增長。快餐品種的創新有望進一步刺激市場。此外，全球人均收入的增加正在推動未來幾年快餐市場的更多發展。 Market Research Future (MRFR) 表示，快餐市場可以預期在 2022 年至 2030 年間以驚人的速度增長。

分段分析

有機快餐的分段研究 市場是根據類型、區域和服務類型進行的。根據類型，快餐市場分為雞肉和海鮮、比薩/意大利面、漢堡/三明治和亞洲/拉丁美洲食品等。在這些細分市場中，由於美國人口對漢堡的消費不斷增長，預計漢堡/三明治細分市場將控制市場的主要份額。 根據服務類型，快餐市場分為免下車、外賣、堂食、送貨上門等。由於製造商提供的許多設施和便利性，以及消費者傾向於利用上門送貨服務的傾向，送貨上門部門正在以相當大的速度增長。全球快餐市場包括的地區是北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區 ( RoW )。

詳細的區域分析

快餐市場收入的區域研究 份額分析涵蓋北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區 ( RoW ) 等地區。根據這項研究，北美地區正在控制歐洲地區落後的快餐市場。在北美地區，由於該地區主要公司的出現以及大量傾向於快餐的工作人口，美國正在主導市場。不過，中國和印度等發展中市場正在為未來幾年的快餐市場展示出巨大的機遇。這些地區人口中生活方式的改變和對西方文化的接受在很大程度上推動了市場的增長。此外，跨文化食品的採用正在維持其他地區快餐市場的增長。

競爭分析

預計生產設施的提升將推動市場的進步。由於有足夠的進步空間，市場環境的競爭力水平預計是合理的。預計市場將在即將到來的時期內顯示出市場增長的積極跡象。預計人口變化將對市場的進展產生積極影響。電子商務活動的激增預計將在未來幾年刺激市場。市場上正在實施的財政政策有望帶來強勁的發展步伐。公司通過部署營銷策略和活動創造的槓桿作用正在進一步增強市場的擴張。市場貿易自由化和技術發展預計將在未來幾年鼓勵市場發展。

快餐市場的傑出競爭者是 Burger King Worldwide, Inc.（美國）、Domino’s Pizza Inc.（美國）、Wendy’s International Inc.（美國）和Yum ! Brands Inc.（美國）、McDonald’s Corporation（美國）、Jack in the Box Inc.（美國）、

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常見問題（FAQ）：

快餐市場的預計市場規模和增長率是多少？

答：到 2030 年，快餐市場規模預計將達到 8288 億美元，在 2020-2030 年預測期間的複合年增長率為 6.8%。

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手工冰淇淋市場規模預計將達到 970 億美元，從 2021 年到 2028 年結束的預測期內，複合年增長率為 5.80%。手工冰淇淋市場價值在 2021 年記錄為 624 億美元歷史性的預測期已於 2020 年結束。據行業分析師稱，由於生活水平的提高和對奢侈品的品味不斷提高，以及人們接受更健康的生活方式等因素，預計全球市場份額將增加。然而，手工冰淇淋市場

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