根據研究報告，到 2030 年，全球紋理大豆蛋白市場規模預計將達到 43.105 億美元。

紋理大豆蛋白市場展望

根據 MRFR 報告,到 2030 年,全球組織大豆蛋白市場規模預計將達到 43.105 億美元

大豆組織蛋白 (TSP),也稱為組織植物蛋白 (TVP),是指從大豆分離蛋白、大豆濃縮物或大豆粉中提取的脫脂產品。有組織的大豆蛋白包含至少 52% 的干基蛋白質,因此它被稱為肉類填充劑或肉類類似物。近年來,全球大豆組織蛋白市場取得了巨大的增長,這主要是由於健康問題日益嚴重,對大豆組織蛋白的需求不斷增長。全球對更健康飲食的需求不斷增長,也可能促進大豆組織蛋白市場的增長。然而,對質地大豆產品作為完全肉類替代品的更多研發活動的要求可能會限制未來幾年質地大豆蛋白市場的增長。

COVID 19 分析

COVID的爆發給國家的健康和財務狀況帶來了不良影響。它導致某些質地大豆產品的分解,使生產單位惡化,並導致一些製造單位關閉。大流行的爆發阻礙了消費者的興趣並擾亂了供應鏈。

細分分析

全球組織結構大豆蛋白市場應用 value 已根據應用程序、形式、類型和區域分為幾個部分。

有組織的大豆蛋白市場根據類型分為有機和常規。

根據形式,組織化大豆蛋白市場分為大豆粉、大豆分離蛋白和大豆濃縮蛋白。

根據應用,全球組織大豆蛋白市場細分為飼料、穀物和零食、烘焙產品、嬰兒營養品、乳製品替代品和肉類替代品。

區域分析

全球組織大豆蛋白市場份額在四個主要地區進行了研究:亞太地區、歐洲、北美和世界其他地區。

北美地區進一步細分為墨西哥、加拿大和美國。在預測時期,該地區預計將在全球組織大豆蛋白市場中創下最大的市場份額。對具有更健康和相似營養成分的純素飲食的高需求推動了區域市場的增長。此外,更健康的生活方式、人均可支配收入的增加以及對高蛋白和肉類替代產品的需求增加等因素。

歐洲地區進一步分為西班牙、意大利、法國、德國、英國和歐洲其他地區。由於該地區的素食和素食消費者不斷增長,該地區市場可能會在預測時期錄得顯著增長。

亞太地區進一步分為澳大利亞和新西蘭、日本、印度、中國和亞太其他地區。

世界其他地區已分裂為中東和非洲以及南美洲。

競爭分析

全球組織大豆粉市場具有強大的競爭格局。整個市場的參與者都在對研發活動進行大量投資,以在全球市場推出最新的創新產品。大豆組織蛋白市場的主要參與者包括宏洋食品有限公司(荷蘭)、皇冠大豆蛋白集團(中國)、臨沂山鬆生物製品有限公司(中國)、維多利亞集團(塞爾維亞) , Dow DuPont (美國), Archer-Daniels-Midland Co. (美國), Sonic Biochem Extractions Ltd. (印度), 山東裕鑫生物科技有限公司 (中國), Bremil Group (巴西), Wilmar International Ltd. .(新加坡)、Cargill, Inc.(美國)等。

最近的發展

2022 年 1 月 – Benson Hill, Inc. 宣布以超過 1.02 億美元的價格收購一家位於愛荷華州西南部的公認大豆粉和食品級白片生產企業 ZFS Creston, LLC,最初通過最新的債務融資提供資金。這項投資是 Benson Hill 將其專有大豆轉化為增值大豆蛋白成分的能力的最後一步,用於服務不足的寵物和人類食品類別。

2021 年 10 月——總部位於以色列的食品技術公司 InnovoPro 本月在拉斯維加斯舉行的 SupplySide West 會議上宣布了全球首個源自鷹嘴豆的紋理植物蛋白。該公司透露,其鷹嘴豆和豌豆質地的鷹嘴豆蛋白將不含麩質、非轉基因、不含過敏原、不含大豆和清潔標籤。

