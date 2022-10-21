2020-2030 年藥妝市場預測 |質量分析，報告中的頂級競爭對手。

市場概況：

到 2030 年，藥妝市場預計將以 8.50% 的複合年增長率增長，達到 245.6 億美元。

全球藥妝市場 主要是由於消費者對外表的日益關注。不斷增長的城市人口和消費者對藥妝品益處的意識增強推動了市場的增長。此外，使用植物幹細胞技術和納米技術等先進技術來推進新的活性成分有助於全球藥妝市場的增長。還注意到 30-45 歲人群的需求很高。近年來，死亡率的下降導致全球人口老齡化。對防止脫髮、老年斑、膚色不均、皮膚乾燥和皺紋的抗衰老產品的需求正在增長。因此，化妝品行業出現了新的元素和變化，解決了製造商對活性抗衰老皮膚產品的關注。

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不斷增長的中年人口、迅速增長的城市人口和快節奏的生活方式預計將為目標市場提供有利可圖的機會。 COVID-19 的引入嚴重阻礙了全球對藥妝品的需求。此外，市場上由先驅皮膚科醫生記錄的患者預約數量顯著下降。結合起來，在鎖定期間關閉參與分銷這些產品的商店是對市場產生負面影響的少數主要原因之一。此外，為了防止 COVID-19 的傳播，停止了涉及醫學美容過程的選擇性程序，並且參與美容治療的專科診所的患者擁擠減少了。

市場細分：

藥妝市場根據產品類型、包裝材料和分銷渠道等因素劃分為多個細分市場。

根據產品類型：

頭髮護理

皮膚護理

口腔護理

基於包裝材料：

金屬

塑料

玻璃

其他

基於分銷渠道：

在線平台

超市和專賣店

區域分析：

根據地理報告，藥妝市場分析正在各個發展中國家迅速擴大，包括亞太、歐洲、北美和世界其他地區。

亞太地區在 2021 年主導了全球藥妝市場，貢獻了 188 億美元。由於新興經濟體的迅速擴張，該地區的市場正在獲得牽引力。幸運的是，這使公司能夠在該地區人口稠密的國家開設辦事處。這些國家電子商務或電子零售的盛行使人們能夠轉向這些產品的質量更高的品牌。

北美擁有世界第二大市場份額。這是因為有大量患有皮膚病（如濕疹和黑色素瘤）的患者。此外，該地區迅速採用先進的皮膚病學產品是推動該地區市場份額的另一個因素。

由於新型藥妝產品的使用越來越多，以及痤瘡等皮膚病的患病率越來越高，歐洲主導了市場。

最近的發展：

2021 年 7 月，欽奈的科學家在安達曼海的海底沉積物中發現的一種新型細菌菌株中發現了一種具有紫外線防護和抗衰老特性的關鍵成分，可用於奢侈化妝品和護膚品。他們提取了負責這種成分的基因代碼，並將其置於普通細菌中進行培養和大規模生產。

2021年6月，寶潔推出敏感護膚新品牌GoodSkin MD。該品牌在其 D2C 網站上軟啟動，現在可在 CVS.com 和實體貨架上購買。該品牌旨在保持性別中立，並針對千禧一代市場。

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常見問題（FAQ）：

什麼是化妝品市場頂級市場主要供應商？

L’Oréal SA（法國），Allergan Plc。 （愛爾蘭）、Avon Products Inc.（英國）、Johnson & Johnson（美國）、Procter & Gamble Co.（美國）、The Estée Lauder Companies Inc.（美國）、Merck & Company Inc.（美國）、Royal DSM NV （荷蘭）、Unilever NV（荷蘭）、Evonik Industries AG（德國）

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