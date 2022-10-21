家居服市場 |按細分市場、按應用程序、按新報告劃分的規模| H & M（瑞典）、Hanesbrands Inc.（美國）、Jockey International Inc.（美國）、

家居服市場展望

ID-19之後出現了家居趨勢，對家居服的需求大幅增加。 MRFR 創建的報告詳細介紹了在預測期內市場可以預期的行業發展。市場顯示出到 2028 年以 9.5% 的複合年增長率達到 92.3 億美元的潛力。

據估計，人們對舒適服裝的日益濃厚的興趣將很快刺激對家居服市場公司的需求。此外，想要更健康生活方式的個人激增導致他們比以前更加活躍，估計這將進一步有利於家居服市場的擴張。

分段分析

家居服市場的分段評估 尺寸是根據材料、最終用戶、分銷渠道和地區進行的。家居服市場的分銷渠道部分包括超市和大賣場、專賣店和非商店。家居服市場的區域部分包括北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區。家居服市場的材料部分包括羊毛、棉和絲綢。家居服市場的最終用戶部分包括女性、男性和兒童。

詳細的區域分析

家居服市場的區域回顧 分享 預測包括北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區。北美家居服市場報告了 2019 年全球市場的主要市場份額，預計在整個預測期內將顯示出類似的趨勢。重要的生產商正在突出公共活動，以在消費者中產生對新產品展示的強烈理解，這將加速北美家居服市場的增長。此外，製造商正專注於擴大其影響力，以在預測期內佔領亞太地區家居服市場的區域市場。

競爭分析

預計在線渠道對交易激增的貢獻增加將進一步促進未來市場的發展。市場被評估為受到發展熱潮的刺激，這為活躍於市場的競爭者提供了支撐。據估計，在 COVID 大流行造成的破壞之後，市場競爭將爆發。據估計，強調確保長期運營的可持續性是未來發展的關鍵原因。據估計，市場趨勢將推動全球市場的發展。預計政府對創造機會的干預可以激勵市場關鍵區域的發展，這將進一步推動投資和擴大產能的趨勢，預計將在未來幾年為市場創造一個充滿希望的空間。據估計，推動市場發展的幾項法規的變化會影響全球市場上的創新。

家居服市場分析中的傑出競爭者是 H & M（瑞典）、Hanesbrands Inc.（美國）、Jockey International Inc.（美國）、PVH CORPORATION（美國）、Triumph International Holding GmBH（德國）、Authentic Brands Group LLC（美國）、Marks & Spencer Group Plc（英國）、L Brands Inc.（美國）、Urban Outfitters（美國）和 Nordstrom, Inc.（美國）。

行業更新：

2021 年 2 月，內衣公司 ThirdLove 推出了家居服，即由 ThirdLove 正式推出的 Lounge by ThirdLove，包括吊帶背心、帽子、梭織襯衫和鈕扣襯衫，以及法式毛圈短褲和慢跑褲。這些商品的價格從 15 美元的帽子到 65 美元的慢跑褲不等，這是其基本內衣和胸罩品種的第一個重大發展。

2021 年 2 月Netflix 的布里奇頓與生活方式品牌 Phenomenal 達成了一項新穎的合作。流媒體平台已經形成了一個家居服系列，專門用於布里奇頓最具標誌性的語錄。 Netflix 幾乎從不為其原創節目創造商品。為了創建這個系列，Phenomenal 與 Instagram 著名藝術項目 Read Receipts 背後的設計師 Chantal Strasburger 合作。

2021 年 3 月H&M 與詩人兼作家 Yrsa Daley-Ward 就以自愛為主題的家居服系列建立聯繫。這九幅作品的圖形引用了詩人較長的詩歌，讚揚自愛和女性解放。所有服裝均採用可持續採購的材料製成，例如回收的聚酰胺和有機棉。

2021 年 3 月，家居服、洗手液和家庭鍛煉套件已被納入英國的通脹籃子，這與人們在封鎖期間改變的習慣相呼應。國家統計局通過跟踪包含數百種商品和設施的虛擬購物籃的價格來計算通貨膨脹，旨在重現消費者的品味和支出大綱，並根據每件物品在典型家庭支出中的相對重要性進行加權。年度審查中放入籃子的 17 件物品包括家庭工人制服、男士休閒服、舉重和用於家庭鍛煉的智能手錶。

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乳製品酶市場： 冷凍比薩市場預計複合年增長率為 5.62%，到 2028 年將達到 184.244 億美元。冷凍比薩是指由發酵的大餅麵團製成的半熟比薩，通常在上面放上各種水果、蔬菜，還有肉。

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