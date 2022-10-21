次要宏量營養素市場行業、趨勢和機遇 2020-2030。

次要宏量營養素市場展望

根據市場研究未來（MRFR），全球次生宏量營養素市場預計將達到 414.5 億美元，2020 年至 2030 年（預測期）的複合年增長率為 3.9%。該報告提供有關市場規模、份額、收入和進展速度的真實信息。該研究還評估了當前的市場環境以及 COVID-19 對市場的當前和潛在影響。

次要常量營養素是工廠運行所必需的。所需的量比氮、磷和鉀肥要少，但比微量營養素要多。大量營養素含有鈣 (Ca)、鎂 (Mg) 和硫 (S)。他們每個人都在促進作物生產方面發揮著特定的作用。鈣是石膏、石灰石和氯化鈣中細胞壁和結構的主要成分。鎂有助於葉綠素合成，而硫被代謝成氨基酸半胱氨酸，用於各種蛋白質和酶。

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市場動態

增加每公頃農業產量的需求，加上對水果和蔬菜等高價值作物的需求不斷增加，是預計推動全球市場增長的關鍵因素。次要營養素的需要量少於主要營養素，但對於種植健康植物同樣必要。鈣等次要常量營養素對於維持土壤 pH 值至關重要，這使得處於困境中的植物能夠吸收養分，從而促進市場發展。植物需要硫來充分利用氮，氮是植物的主要養分之一。這增加了對硫的需求，從而促進了全球經濟的增長。此外，增加農業糧食產量以滿足全球糧食需求的總體壓力預計也將提振市場。

然而，有機農業的增長趨勢導致化肥使用量的減少以及市場上大量假冒產品可能會阻礙全球市場的增長。

分割

次宏量營養素市場的全球市場已根據營養素、形式、應用方式和作物類型進行細分。

根據營養素，全球次生宏量營養素行業已分為鈣、鎂和硫。鈣的市場份額最大，因為它在作物生長階段被大量消耗。它也是作物所需的最重要的營養素，有助於加強細胞壁，減少水果和蔬菜作物的瘀傷和疾病。

基於形態，全球次生宏量營養素產業已分為液態和乾態。幹配方部分在 2017 年佔據最大的市場份額。顆粒肥料的長保質期有助於在更長的時間內為植物提供營養；與液體肥料相比，它也具有成本效益。

根據應用方式，次生宏量營養素的全球市場分為播撒、葉面、施肥等。

根據作物類型，次要宏量營養素的全球市場分為穀物和豆類、水果和蔬菜、油籽和豆類等。

區域分析

次要宏量營養素市場份額前景的全球市場已細分為北美、亞太地區、歐洲和世界其他地區。

據估計，亞太市場擁有最大的次生宏量營養素市場，並且在預測期內的複合年增長率最高，因為該地區的大部分地區由於氣候條件有利而參與農業。此外，為滿足印度和中國等國家快速增長的人口對糧食日益增長的需求，增加每單位土地的農業糧食產量的需求預計將推動該地區次級宏量營養素市場的增長。

由於預計南美國家將增加其農業活動，該市場預計將在世界其他地區獲得重要份額。

關鍵人物;主力;重要一員

全球次要常量營養素的一些主要參與者包括 Yara International ASA（挪威）、Evergrow（埃及）、Koch Ag & Energy Solutions LLC（美國）、Coromandel International Limited（印度）、Nutrien Ltd.（加拿大）、Agriculture Solutions Inc （加拿大）、Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited（印度）、Sapec Agro SA（葡萄牙）、Kugler Company（美國）、Hafia Groups（以色列）、Israel Chemicals Limited（以色列）、Calcium Products（美國）、Van Iperen International BV （荷蘭）、Impact Fertilizer（澳大利亞）、US AG LLC（美國）。

瀏覽深度市場研究報告：@https: //www.marketresearchfuture.com/reports/secondary-macronutrients-market-8079

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