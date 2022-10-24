高性能计算市场领先的增长驱动力、新兴受众、细分市场、销售、利润和分析

市场概况

高性能计算市场 预计到 2030 年将达到 698.2 亿美元的市场价值，复合年增长率为 7.03%。与非云发送相比，云精英执行注册建立了处理能力。不同的企业/行业垂直领域正在利用云在自然科学、复合设计、PC 帮助设计和机械计划和调查、计算机化内容创建和分散以及许多其他逻辑领域进行卓越的执行注册。云高级执行处理允许对洪水作业进行额外限制，从而降低资本支出、特定设备、编程或不同资产的准入。

用于精英执行处理的云接收有了巨大的发展。截至目前，几乎 25% 的企业都在使用云精英执行计算，而且这个数字通常会在推测的时间范围内迅速增加。

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关键人物;主力;重要一员

全球高性能计算即服务市场报告中的主要竞争者包括阿里云（中国）、Rescale Inc（美国）、华为技术有限公司（中国）、日立有限公司（日本）、思科系统公司（美国）、Advanced Micro Devices Inc（美国）、Intel Corporation（美国）、Fujitsu Ltd（日本）、T-Services（俄罗斯）、ToutVirtual Inc（美国）、The MathWorks Inc（美国）、R Systems NA Inc（美国）、Nvidia Corporation（美国） )、Atos SE（法国）、Silicon Mechanics Inc（美国）、Dell Inc（美国）、Google LLC（美国）、Nimbix Inc（美国）、Adaptive Computing Enterprises Inc（美国）、Sabalcore Computing Inc（美国）、Penguin Computing （美国）、甲骨文公司（美国）、微软公司（美国）、IBM 公司（美国）和亚马逊网络服务（美国）。行业参与者采取了诸如合并、新产品发布、战略联盟等策略以保持领先地位。

区域分析

据评估，全球云高性能计算市场正在以巨大的速度发展。卓越云执行注册市场的地形审查是针对北美、欧洲（包括俄罗斯）、亚太地区（包括澳大利亚和新西兰）以及世界其他地区（包括中东、非洲和南部）的审查。美国）。在这些地区中，接近一半的市场是由北美参与的。北美拥有丰富的卖家群体，为不同的最终客户注册提供卓越的云执行服务类型的帮助和答案。

市场细分

MRFR 报告强调了基于部署、组件、组织规模、垂直行业等对全球高性能计算即服务市场的包容性细分分析。

根据组织规模，全球高性能计算即服务市场分为大型企业和中小企业。

按组件划分，全球高性能计算即服务市场分为平台和服务。服务部分再次细分为维护和支持服务、咨询服务和集成服务。

通过部署，全球高性能计算即服务市场分为公共云、混合云和私有云。其中，公共云部分将在预测期内引领市场。

最近的发展

2021 年 4 月，HPC 获批 4000 万新元，用于为新加坡国家超级计算中心 (NSCC) 建造另一台超级计算机，该中心是公共精英展览计算 (HPC) 资产重点，致力于支持学术、探索和工业的科学和设计注册需求网络。

2021 年 4 月，NVIDIA 发布了第一款服务器群 CPU，这是一款基于 Arm 的处理器，在最复杂的 AI 和 HPC 职责上，它的性能是当前最快服务器的 10 倍。

访问完整报告 @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/high-performance-computing-market-2698

访问完整报告 @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/edge-computing-market-3239

关于市场研究的未来：

在 Market Research Future (MRFR)，我们使客户能够通过我们的熟研究报告 (CRR)、半熟研究报告 (HCRR)、原始研究报告 (3R)、连续进料研究 (CFR) 来解开各个行业的复杂性)，以及市场研究和咨询服务。

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