移动后端即服务市场细分，到 2030 年按生产、消费、收入和增长率的行业分析

市场概况

移动后端即服务市场 是一种构建可移植应用程序框架的方法，它在更广泛的程度上有助于发送、创建和处理应用程序的生命周期。IT 部门对便携式阶段的倾向将推动移动后端即服务市场的 增长。便携式应用程序数量的增加和中小型企业中 MBaaS 管理的扩大选择将发展市场标准。由于其高效的服务，关键驱动因素正在推动市场份额，例如更快地安排和改进基于云的应用程序。在便携式后端发送的数据加入应用程序编程接口的兴起推动了市场的增长。

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在大流行期间，几乎所有部门都关闭了更长的时间，这引发了人们对计算机化工作环境的兴趣。随着公司关闭，在家工作的趋势加速了移动后端即服务市场的增长。在此期间，云创新和云管理的发展得到了发展。云服务增加并遍布各个业务领域。因此，大流行为云便携式 MBaaS 市场卖家提供了充足的自由和选择。

移动后端即服务市场预计到 2023 年将达到 870 亿美元的价值，预测期内的复合年增长率为 64%。

市场细分

移动后端即服务市场 根据最终用户、服务类型、组织规模和操作系统进行隔离。

市场的最终用户部分涉及 BFSI、IT 和电信、医疗保健、零售、制造、媒体和娱乐以及游戏。其中，BFSI 部分是市场上最大的部分，因为 BaaS 类型的使用范围不断扩大。服务类型细分为访问管理、身份和数据以及应用程序集成。

组织规模分为小型、中型和大型企业。移动后端即服务市场的操作系统部分分为 Android、iOS 等。Android 细分市场已注册以观察预测期内的主要发展速度。

区域分析

根据地理报告，移动后端即服务市场 分布在全球主要地区，如北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。

由于创新的进步和他们对业务适应性的兴趣不断扩大，北美被认为是其他大陆市场的军团区域。与其他地区相比，该地区将拥有最高的市场份额。由于成本效率、改进的创新、适应性和提高的盈利能力，亚太市场正在兴起。

行业新闻

2020 年 6 月 5 日，总部位于西雅图的 AWS 和总部位于旧金山的 Slack Technologies 达成了一项重要的协议，并承诺提供新的答案来改善风险劳动力的共同努力。由于居家警告和不重要的业务终止受到限制，在远程办公人员的扩张过程中，这一重要性得到了提升。

根据最近的更新，领先的数据流平台 Confluent, Inc. 宣布与 Amazon Web Services, Inc. 达成战略合作协议。Confluent 和 AWS 已同意在未来五年内就上市活动进行合作，以协助商业部门加速他们的云采用。

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其他趋势报告：

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