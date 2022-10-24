到 2030 年的自适应学习市场统计、商机、竞争格局和行业分析报告

市场概况

自适应学习技术是一种基于系统的方法，目前在现代显示出巨大的增长。这项技术在高级学习中有巨大的应用。它被显着用于为在线学习的学生提供独特的体验，以提高他们的表现。该技术嵌入了增强学生学习过程并促进参与和参与学习计划的技术。这些因素正在推动全球 自适应学习市场。

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近年来，自适应学习软件在教育机构中的使用增加以及对个性化学习的日益关注正在加速市场的增长。即使是对电子学习解决方案的需求不断增长，政府为推进数字学习而推出的自适应学习解决方案也推动了自适应学习市场的增长。此外，智能手机和互联网为全球自适应学习市场的增长做出了贡献。

疫情期间，教育机构停课时间较长，造成大量学习损失，造成学生、学校、大学等教育平台的学习损失。但这一因素增加了自适应学习管理软件的需求。因此，市场在锁定期间注意到了良好的增长率。对适应性学习的投资也有所增加，主要参与者提供了新的学习功能。

到 2026 年，自适应学习市场的注册规模将达到 15 亿美元至 54 亿美元，预计在预测期内的复合年增长率为 19.43%。

市场部门

自适应学习市场分为组件、应用程序、部署和最终用户部分。在组件类型中，市场分为平台和服务。此外，服务分部分为专业服务和托管服务。专业部分有实施、咨询、支持和维护。

市场细分的应用部分分为教育科技公司和教育机构。部署部分分为云和本地。

最终用户包括学者和企业，这进一步细分。学术部分分为 K-12 和高等教育，而企业部分分为大型企业、中小型企业。

区域分析

根据地理更新，自适应学习市场在亚太、欧洲、北美、中东和非洲以及南美等主要大陆显示出巨大的增长。

北美占最大的收入份额，预计未来几年将保持增长。美国和加拿大等技术发达的主要国家的存在正在推动北美市场。美国是其他国家中最大的市场股东。工业参与者在推动该地区市场增长方面发挥着重要作用。由于政府在教育领域的举措，欧洲被认为是第二大市场。

亚太地区的复合年增长率最高，预计将在评估期内保持。与中国、日本和新加坡一样，主要发展中国家正在大力推动该地区的市场。

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行业新闻

2020年1月，工业企业Person收购Smart Sparrow的学习技术，助力未来教育科技。它进一步增强了当前的自适应学习能力，有助于加速其全球学习平台（GLP）的推出。

其他趋势报告：

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