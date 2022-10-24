到 2030 年的微型移动数据中心市场洞察、增长和投资可行性

市場分析

Market Research Future (MRFR) 預計，從 2017 年到 2023 年（審查期），全球微型移動數據中心市場將以 30% 的複合年增長率增長約 70 億美元。

微型移動數據中心是一個獨立的基礎設施設計，包含在安全計算環境中運行室內和室外應用程序所需的存儲、處理和網絡模塊。微型移動數據中心可提供標準化的預製尺寸，從而使數據中心所有者可以節省資本投資和傳統方法構建數據中心所需的時間。微型移動數據中心因其體積小、靈活性強，適用於即時數據中心、遠程辦公室和分支機構、邊緣計算等應用。

單擊此處獲取示例溢價報告@ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4030

數據中心是組織的核心。它是存儲和傳輸關鍵信息的地方。隨著新技術環境的進步和公司變得更加集中，對傳統數據中心投資的需求已經減少。因此，越來越需要在辦公室周圍部署更緊湊、更有效的數據中心。即插即用的微型數據中心具有完全集成和預測試的解決方案。這些數據中心可以快速擴展以滿足組織不斷增長的需求。然而，最吸引人的方面是微型移動數據中心允許更快的部署。即插即用方法已被證明非常出色，它允許在幾天內部署數據中心，而不是幾週甚至幾個月。

關鍵人物;主力;重要一員

全球微型移動數據中心市場的主要參與者有 – Schneider Electric SE（法國）、華為技術有限公司（中國）、Canovate Group（土耳其）、Elliptical Mobile Solutions（美國）、Panduit Corp（美國）、Rittal （德國）、Dell Inc.（美國）、Wave-2-Wave Solution Corporation（美國）、Zellabox（澳大利亞）、Silicon Graphics, Inc.（美國）等。

COVID-19 對全球微型移動數據中心市場的影響

在 COVID-19 大流行的情況下，數據中心和微型移動數據中心對於世界各地的組織都至關重要。各種組織和個人消耗和產生的數據量呈指數增長，推動了對數據存儲的需求，導致可靠和高可用性數據中心的數量增加。隨著在家工作的數量急劇增加，數據中心正在成為全球最終用戶和企業的計算中心。然而，根據 Uptime Institute 對全球 200 多家關鍵 IT/設施基礎設施運營商的調查，三分之一的運營商認為，由於 COVID-19 導致 IT 基礎設施運營人員減少是運營面臨的最大風險。由於影響供應鏈的 COVID-19 大流行，有幾個項目延誤。由於主要 IT 供應商的硬件組件供應鏈中斷，預計 2020 年市場將緩慢擴張。然而，邊緣計算、遠程辦公室和分支機構以及即時數據中心的需求預計將上升，未來幾年市場將穩步擴大。邊緣計算將成為微型移動數據中心行業的一大力量。此外，由於公司財務壓力越來越大，隨著公司尋求最大限度地減少資本支出，數據中心現代化已成為一項至關重要的要求。邊緣計算、遠程辦公室和分支機構以及即時數據中心的需求預計將上升，未來幾年市場將穩步擴大。邊緣計算將成為微型移動數據中心行業的一大力量。此外，由於公司財務壓力越來越大，隨著公司尋求最大限度地減少資本支出，數據中心現代化已成為一項至關重要的要求。邊緣計算、遠程辦公室和分支機構以及即時數據中心的需求預計將上升，未來幾年市場將穩步擴大。邊緣計算將成為微型移動數據中心行業的一大力量。此外，由於公司財務壓力越來越大，公司尋求最大限度地減少資本支出，數據中心現代化已成為一項至關重要的要求。

市場細分

全球微型移動數據中心行業已根據應用、機架尺寸和垂直方向進行了細分。

根據應用，全球微型移動數據中心市場已細分為即時和改造、高密度網絡、遠程辦公和移動計算。

根據機架尺寸，全球微型移動數據中心市場已細分為 5-25 RU、26-50 RU、51-100 RU。

基於垂直，全球微型移動數據中心市場已細分為 BFSI、醫療保健、石油和天然氣、零售、製造、採礦、IT 和電信等。

區域分析

按地區劃分，全球微型移動數據中心市場已細分為北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區。

由於該地區主要參與者的存在，北美是全球微型移動數據中心 (MDC) 行業的主要參與者之一。MDC 市場增長的主要原因之一是 MDC 中心效率極高，即將取代該地區中小企業的服務器機房。

概括

從 2017 年到 2023 年（預測期），全球微型移動數據中心市場預計將以 30% 的複合年增長率增長約 70 億美元。對高性能、節能和具有成本效益的數據中心解決方案不斷增長的需求正在推動微型移動數據中心市場。

瀏覽完整報告詳情 @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/micro-mobile-data-center-market-4030

其他獨家報導：

關於市場研究的未來：

在 Market Research Future (MRFR)， 我們使客戶能夠通過我們的熟研究報告 (CRR)、半熟研究報告 (HCRR)、原始研究報告 (3R)、連續進料研究 (CFR) 來解開各個行業的複雜性)，以及市場研究和諮詢服務。

MRFR 團隊的最高目標是為我們的客戶提供最優質的市場研究和情報服務。我們按產品、服務、技術、應用程序、最終用戶和市場參與者對全球、區域和國家級細分市場進行市場研究，使我們的客戶能夠看到更多、了解更多和做更多，這有助於回答他們所有的問題最重要的問題。

接觸：

市場研究未來（Wantstats Research and Media Private Limited 的一部分）

哈德遜街 99 號，5 樓

紐約，紐約 10013

美國

+1 628 258 0071（美國）

+44 2035 002 764（英國）

電子郵件： sales@marketresearchfuture.com

網站： https ://www.marketresearchfuture.com