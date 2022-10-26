牙科治疗椅的全球市场：市场规模，占有率，成长率，竞争考察，主要推动因素：调查报告书 （2021年~2030年）

市场预测

市场研究未来（MRFR）在评估期内评估了2020年全球 牙科椅市场 ，直到2030年。 牙科治疗椅设备市场价值预计将以约4.1%的CAGR（复合年增长率）增长。到2025年，牙科治疗椅的整体市场价值估计将上升至6.271亿美元。牙科治疗椅功能的进步是一个潜在的因素，有助于牙科治疗椅市场的激增。对接受牙科手术的患者舒适度的关注增加可以促进现代坐式技术的销售，有利于 在审查期间扩大牙科治疗椅市场。牙科手术病例的增加以及满足患者需求的不同类型的牙科治疗椅的可用性也有助于在不久的将来扩大市场。

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由于电动牙科椅具有更好的灵活性，先进的照明系统和连接的放射学扫描仪，因此对电动牙科治疗椅的吸引力越来越大，这可以促进分析期间市场的扩张。此外，改进医疗技术可以在审查期内促进市场扩张。高价格和低资本会阻碍牙科治疗椅市场的崛起。

主要参与者

普兰梅卡OY，牙釉西罗纳，亨利沙因公司，A-dec公司，丹纳赫公司，帕特森牙科供应公司，卡沃牙科有限公司，XO CARE A / S，米德马克和工艺大师轮廓设备公司 是MRR列出的全球牙科椅公司的一些知名品牌。

市场划分

全球牙科治疗椅市场的细分市场分析基于产品，应用和类型。

牙科治疗椅市场中基于产品的细分市场是电动牙科椅和非动力牙科座椅。电动牙科治疗椅价格昂贵，因此非电动座椅被广泛使用。然而，人们对电动座椅的一些好处的认识不断提高，这也可以促进近年来的市场扩张。

牙科治疗椅市场基于类型的细分市场是 固定牙科 Chai r和 便携式牙科椅。 便携式牙科治疗椅细分市场可以在评估期结束时赢得可观的市场份额。

r和 便携式牙科治疗椅细分市场可以在评估期结束时赢得可观的市场份额。 牙科椅市场基于应用的细分市场 是口腔外科，口腔正畸和口腔外科等。口腔外科部分可以在分析期间茁壮成长。

区域研究

美洲的牙科治疗椅市场可以由美国主导，加拿大多年来一直处于医疗保健行业的最前沿。牙医数量的增加和牙科检查病例的增加可以支持区域市场的扩大。创新产品的开发和对口腔修复学需求的增加，以及活跃的牙科问题病例的增加，可以在审查期间促进牙科治疗椅市场的扩张。对几种口腔健康解决方案的认识的提高可以支持美洲市场的扩张。

在欧洲，由于成熟的牙科行业的存在和牙科产品制造商数量的激增，牙科椅市场可以蓬勃发展。口腔手术病例的激增可能导致英国市场以体面的复合年增长率上升。

在亚太地区，牙科治疗椅市场的扩张可归因于对有效牙科手术的需求不断增长，牙科护理提供者数量的增加，人均可支配收入的增加以及快速发展的医疗保健基础设施。亚洲国家牙科旅游市场的兴起也可以支持市场的崛起。

在中东和非洲，由于医疗设施有限和对口腔卫生缺乏认识，预计市场将遇到阻力。然而，随着发展中经济体可以支持现代医疗设施，人均可支配收入的增加可以应对区域市场放缓。

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