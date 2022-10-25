在到 2029 年的预测期内，虚拟现实神经心理治疗市场预计将以 30.40% 的复合年增长率增长

VRNT 代表 Virtual Reality Neuro Therapy，虚拟现实练习的治疗用途，专为医疗保健、培训和商业应用而设计。VRNT 可用于各种医疗环境，包括物理治疗、职业治疗、急性和慢性疼痛、康复和 PTSD。

Data Bridge Market Research 预测， 2021 年价值 4.591 亿美元的 虚拟现实神经心理治疗市场 将在 2029 年飙升至 38.382 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内增长 30.40%。我们的分析是预计 CAGR。市场洞察力，包括市场价值、增长率、细分市场、地理范围、市场参与者、市场情景，由 Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和框架是也包括在内。

获取示例 PDF 报告：

https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-virtual-reality-neuropsychological-therapy-market

活跃在这个虚拟现实神经心理治疗市场的主要参与者包括：

西门子（德国）

维塔利斯（英国）

CAE 医疗保健（美国）

通用电气（美国）

虚拟现实有限责任公司（英国）

Qualcomm Technologies Inc.（美国）

三星（韩国）

Vuzix（美国）

Mimic Technologies Inc.（美国）

Brainlab AG（德国）

三星（韩国）

Brainlab 公司

第一手（美国）

沉浸式触摸（美国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

医疗现实有限公司（英国）

PSICO SMART APPS，SL（西班牙）

SimX（加拿大）

虚拟现实神经心理治疗市场动态

司机

对高端技术解决方案的需求不断增长

在 2022-2029 年的预测期内，对高端技术解决方案的需求将会增加，硬件和医疗设备供应商之间的合作将会增加，政府对健康增长的举措将会增加，对可穿戴设备的需求将会增加。推动虚拟现实神经心理治疗市场的增长。另一方面，在预测期内，增加的研发活动将为虚拟现实神经心理治疗市场提供显着的增长机会。

政府对健康产业的承诺

对高端技术解决方案的需求正在增加。在 2022-2029 年的预测期内，政府对医疗保健行业增长的不断增长的举措以及对可穿戴设备日益增长的需求可能会推动对 Neuropsychological Reality Therapy Virtual 的需求。

机会

虚拟现实神经心理治疗市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内增长。提高公众对虚拟现实中神经心理治疗益处的认识，并开辟新的工业可能性。提高对虚拟现实神经心理疗法益处的认识，为市场增长创造新机会。

如需更多市场分析，请访问研究报告概览@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-virtual-reality-neuropsychological-therapy-market

限制/挑战

在上述预测期内，高昂的技术成本加上严格的法规和政策正在抑制虚拟现实神经心理治疗的增长市场。

这份虚拟现实神经心理治疗市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、份额分析、国家和本地市场参与者的影响，以及新的它分析了与各种收入口袋相关的机会，市场监管变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基市场、产品批准、产品发布、地域扩张和市场技术创新。有关虚拟现实神经心理治疗市场的深入见解，请联系 Data Bridge Market Research 获取分析师简介。我们的团队帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

全球虚拟现实神经心理治疗市场范围

虚拟现实神经心理治疗市场根据技术、供应和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长分析了行业内低增长的细分市场，并为用户提供了有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别市场中的关键应用。

技术

完全沉浸式虚拟现实

半沉浸式虚拟现实

非沉浸式 VR

提供

硬件外设

软件

服务

最终用户

医院

诊所

手术中心

诊断实验室

卫生机构

其他

虚拟现实神经心理治疗市场的区域分析/概述

它分析了虚拟现实神经心理治疗市场，以按国家、技术、产品和最终用户提供市场规模前景和趋势。虚拟现实神经心理治疗市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大。和北美墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲 南美洲其他地区作为一个部门。

由于医疗基础设施的改善、人口中神经心理疾病的发病率上升以及技术进步，北美在虚拟现实神经心理治疗市场上占据主导地位。由于政府越来越多地采用先进技术，亚太地区预计将在 2022-2029 年的预测期内实现最高增长率。

请参阅https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-virtual-reality-neuropsychological-therapy-market上的完整目录

报告的国家部分还讨论了影响当前和未来市场趋势的国家级市场的个别市场影响因素和监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势、波特五力分析和案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，还要考虑全球品牌的存在和可用性以及本地和国家品牌面临的挑战、国家关税的影响以及对商业路线 mientra 提供的数据的预测分析。国家。

医疗保健报告的主要链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-cam-milling-machine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-slip-dis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gabapentin-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sufentanil-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cranial-clamps-market

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