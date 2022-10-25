在预测期内，欧洲牙膜和骨移植替代品市场预计将以 9.0% 的复合年增长率增长

牙科膜和骨移植替代品市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 预测，该市场在预测期内将以 9.0% 的复合年增长率增长。预计将达到美国在 2020 年至 2027 年的预测期内，到 2027 年将达到 6.6743 亿美元。增加牙科手术的医疗旅游和增加牙医数量是在预测期内推动市场需求的主要因素。牙科膜和骨移植替代品市场包括影响制造商市场新产品发布的市场参与者的战略举措等特征。

各种研究目前正在进行中，预计将为制造商创造竞争优势，以开发新的和革命性的牙膜和骨移植替代品，可用于牙组织再生程序。预计将提供各种其他机会 然而，一些国家的牙科报销方案受到抑制，以及与植入物骨移植相关的并发症预计将在预测期内抑制市场增长。

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报告中涵盖的主要公司包括 Dentsply Sirona、Zimmer Biomet、Medtronic、Matricel GmbH、LifeNet Health、Institut Straumann AG、Geistlich Pharma AG、Implantdirect（Envista 的子公司）、Nobel Biocare Services AG（Danaher 的子公司）、BioHorizo​​ ns . , OSTEOGENICS BIOMEDICAL, Bioteck SpA, B&B Dental Implant Company 和 Biomatlante。DBMR 分析师了解竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

牙科膜和骨移植替代品市场报告包括市场份额、新发展和产品管道分析、国家和区域市场参与者的影响、市场新收入领域的机会分析、市场监管的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张、市场创新。联系我们获取分析师简介以了解分析和市场情况。我们的团队创建的解决方案会影响您的底线，以帮助您实现预期目标。

牙膜和骨移植替代品的市场范围和市场规模

牙膜和骨移植替代品市场根据产品类型、材料、程序类型和最终用户进行细分。细分市场之间的增长有助于分析增长利基和战略以接近市场并确定主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据产品类型，市场分为骨移植替代品和牙膜。2020 年，由于大多数市场参与者从事牙科骨移植替代品的制造和分销，预计骨移植替代品部分将主导市场。因此，对种植牙的需求正在增加。

根据材料，市场分为胶原蛋白、人体细胞来源、聚四氟乙烯 (PTFE)、水凝胶、羟基磷灰石 (HA)、磷酸三钙 (TCP) 等。2020年，人体细胞源部分有望主导市场，因为由人体细胞源制成的自体移植物具有较少的移植物排斥反应，并且此类移植材料不存在伦理问题。

根据手术类型，市场细分为牙槽保留、种植体骨再生、牙周缺损再生、牙槽嵴增强、鼻窦提升/鼻窦增强等。2020 年，由于单颗牙齿脱落的原因越来越多，预计牙槽牙套将主导市场。

根据最终用户，市场分为牙科诊所、医院、门诊手术中心等。由于牙周病患病率的增加和大量牙科诊所的存在，预计牙科诊所细分市场将在 2020 年占据主导地位。

有关市场分析的更多见解， 请参阅研究报告概述@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-dental-membrane-and-bone-graft-substitute-market。

牙膜和骨移植替代品市场的国家级分析

它分析了牙科膜和骨移植替代品市场，并按国家、产品类型、材料、程序类型和最终用户提供市场规模信息。欧洲牙科膜和骨移植替代品市场报告涵盖的国家是德国、法国、意大利、英国、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、比利时、土耳其和欧洲其他地区。德国在研发方面投入巨资，以提供更好的患者护理，这就是为什么德国在牙膜和骨移植替代品方面领先于欧洲地区。此外，主要的主要制造商位于德国，

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报告的国家部分还讨论了影响个别市场的因素，以及影响当前和未来市场趋势的国内市场监管变化。销售、FDA 批准、国家人口统计、监管法律和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些关键指标。此外，欧洲品牌和仿制药制造商的存在和可用性，以及由于与本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战，分销渠道的影响，可能会使国家数据的预测分析更具说服力。通过提供考虑到

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