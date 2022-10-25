在预测期内，北美牙膜和骨移植替代品市场预计将以 8.9% 的复合年增长率增长

预计 2020-2027 年预测期内，牙膜和骨移植替代品市场 将出现市场增长，预计 2020-2027 年和 2027 年预测期内将达到 5.6622 亿美元。牙医人数的增加和牙周病意识的提高是预测期内推动市场需求的主要因素。牙科膜和骨移植替代品市场包括影响制造商市场新产品发布的市场参与者的战略举措等特征。

各种研究目前正在进行中，预计将为制造商创造竞争优势，以开发新的和革命性的牙膜和骨移植替代品，可用于牙组织再生程序。预计将提供各种其他机会 然而，一些国家的牙科报销方案受到抑制，以及与植入物骨移植相关的并发症预计将在预测期内抑制市场增长。

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报告涵盖的主要公司包括 Dentsply Sirona、Zimmer Biomet、Medtronic、OUSIA、LifeNet Health、ACE Surgical Supply Co., Inc.、Institut Straumann AG、Geistlich Pharma AG、NovaBone Products, LLC、Collagen Matrix, Inc.、Implantdirect。（Envista 的子公司）、Nobel Biocare Services AG（Danaher 的子公司）、BioHorizo​​ns、OSTEOGENICS BIOMEDICAL、B&B Dental Implant Company、Augma Biomaterials、Curasan, Inc.（curasanAG 的子公司）。DBMR 分析师了解竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

牙科膜和骨移植替代品市场报告提供有关市场份额、新发展和产品管道分析、国家和区域市场参与者的影响、分析有关新收入口袋的机会以及市场监管影响的详细信息。变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张、市场创新。联系我们获取分析师简介以了解分析和市场情况。我们的团队创建的解决方案会影响您的底线，以帮助您实现预期目标。

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牙膜和骨移植替代品的市场范围和市场规模

牙膜和骨移植替代品市场根据产品类型、材料、程序类型和最终用户进行细分。细分市场之间的增长有助于分析增长利基和战略以接近市场并确定主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据产品类型，市场分为骨移植替代品和牙膜。2020年，种植牙手术前使用的骨移植替代品市场有望占据主导地位。此外，预计对同种异体移植替代品的需求增加将推动市场利润丰厚的增长。

根据材料，市场分为胶原蛋白、人体细胞来源、聚四氟乙烯 (PTFE)、水凝胶、羟基磷灰石 (HA)、磷酸三钙 (TCP) 等。到 2020 年，由于不同类型的组织（如羊膜）可用于制造牙膜，预计人体细胞源部分将主导市场。此外，人体细胞来源不会出现伦理问题，这增加了市场增长的另一个因素。

根据手术类型，市场分为牙槽保留、种植体骨再生、牙周缺损再生、牙槽嵴增强、鼻窦提升/鼻窦增强等。2020 年，由于牙槽骨丢失的增加和对牙周病的认识不断提高，预计牙槽牙槽保存部分将主导市场。

根据最终用户，市场分为牙科诊所、医院、门诊手术中心等。由于牙科诊所数量的增加和牙周病患病率的上升，预计牙科诊所部分将在 2020 年主导市场。此外，大多数老年患者都在牙科诊所就诊。

牙膜和骨移植替代品市场的国家级分析

它分析了牙科膜和骨移植替代品市场，并按国家、产品类型、材料、程序类型和最终用户提供市场规模信息。牙科膜和骨移植替代品市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

在北美，由于牙科问题的增加、主要市场参与者的存在、监管部门的批准以及创新牙科膜和骨移植替代品的引入，美国正在增长。

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报告的国家部分还讨论了影响个别市场的因素，以及影响当前和未来市场趋势的国内市场监管变化。销售、FDA 批准、国家人口统计、监管法律和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些关键指标。此外，欧洲品牌和仿制药制造商的存在和可用性，以及他们因来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，以及分销渠道的影响，将决定国家数据的未来。通过提供透视分析。

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