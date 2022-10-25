在预测期内，欧洲疫苗输送设备市场预计将以 7.5% 的复合年增长率增长

预计欧洲疫苗输送设备市场将在 2020-2027 年的预测期内经历市场增长。到 2027 年，它将从 2019 年的 7.3563 亿美元增加到 13.0125 亿美元。新疫苗的开发以及政府支持和投资的增加是预测期内推动市场需求的主要因素。

疫苗输送设备包括开发新疫苗、影响制造商在市场上推出新产品等功能。这不仅增加了其需求，而且增加了传染病的负担，增加了对精确疫苗递送的需求，以便在疫苗递送时引发强烈的免疫反应。靶向疫苗。

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销售疫苗输送设备的主要公司有 BD、Gerresheimer AG、Corium Inc.、iHealthNet LLC、Enesi、SCHOTT AG（Carl-Zeiss-Stiftung 的子公司）、3M、Terumo Europe NV（Terumo Corporation 的子公司）、It’s West Pharmaceuticals。本地和国际参与者都参与其中，包括 Services, Inc.、Bespak Europe Ltd. 和 Antares Pharma。世界各地的公司也启动了几项产品发布和协议，加速了疫苗输送设备市场的发展。

疫苗输送设备市场报告包括市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、新收入口袋方面的机会分析、市场监管变化、产品批准、战略决策、产品我们将提供详细信息关于发射。市场地域扩张和技术创新。要了解疫苗输送设备的市场分析和场景，请联系 Data Bridge 市场研究部索取我们的分析师简介。

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欧洲疫苗输送设备市场的范围和规模

疫苗输送设备市场根据产品、给药途径、类型、品牌、剂量、疫苗类型、方式、易用性、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于分析增长利基和战略以接近市场并确定主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据产品，疫苗输送设备市场分为注射器、自动注射器、喷射注射器、微针、吸入/肺部输送、微注射系统、笔式注射装置、可生物降解植入物和基于电穿孔的无针注射系统。分裂。口服系统/舌下疫苗输送系统、自学设备等设备。2020 年，注射器部分预计将主导疫苗输送设备市场，因为注射器主要由各种疫苗输送设施的医疗保健专业人员使用。

根据给药途径，疫苗输送设备市场分为肌肉内、皮下和皮内。到 2020 年，肌肉注射部分预计将主导疫苗输送设备市场。

根据类型，疫苗输送设备市场分为商业疫苗和临床阶段（电穿孔）疫苗。2020年，由于市场上可用的疫苗输送装置类型不同，如自动注射器、喷射注射器、注射器和显微注射装置，预计商业化疫苗将主导疫苗输送装置市场。

根据品牌，疫苗输送设备市场细分为 BD accuspray 鼻腔喷雾系统、BD hypak 疫苗玻璃预填充注射器系统、BD uniject 自动灭活预填充注射系统、Gx InnoSafe、Gx RTF clearject、plajex 等。2020 年，由于各种疫苗输送设备的存在及其在确定 COVID-19 疫苗精确剂量方面的用途，预计其他细分市场将主导疫苗输送设备市场。

根据剂量，疫苗输送设备市场分为固定和可变。到 2020 年，固定部分预计将主导疫苗输送设备市场，因为它是为产生有效免疫反应而施用的确定数量的疫苗。

根据疫苗类型，疫苗输送装置市场分为二价口服脊髓灰质炎疫苗、卡介苗疫苗、破伤风-白喉疫苗、DTP-HEPB-HIB 疫苗、流感疫苗、肺炎球菌结合疫苗、麻疹疫苗等。2020 年，由于脊髓灰质炎的患病率不断增加，以及对改进的黏膜疫苗输送系统的需求不断增长，二价口服脊髓灰质炎疫苗将主导疫苗输送设备市场。

根据模式，疫苗输送装置市场分为自动疫苗输送装置和手动疫苗输送装置。2020 年，自动化疫苗输送设备细分市场将主导疫苗输送设备市场。这是因为在其他设备中，自动注射器更容易在家中操作，从而减少了对指定疫苗管理员的需求。

基于易用性，疫苗输送设备市场分为一次性和可重复使用。2020 年，由于技术先进的注射器（例如用于疫苗输送的自处置注射器）的广泛使用，一次性部分在疫苗输送设备市场上占据主导地位。此外，一次性疫苗递送装置克服了感染传播的风险。

根据最终用户，疫苗输送设备市场分为医院、社区中心、家庭护理设施、研究和学术机构、门诊手术中心等。2020 年，医院部分在疫苗输送设备市场占据主导地位，因为访问医院以获得准确疫苗剂量的人数最多。

根据分销渠道，疫苗输送设备市场分为直接招标、零售等。2020年，直接招标部分主导了疫苗输送设备市场，因为它是医院、诊所、社区中心等提供疫苗输送设备的主要来源。

疫苗输送设备市场的国家级分析

分析疫苗输送设备市场，以提供基于国家、产品、给药途径、类型、品牌、剂量、疫苗类型、方式、易用性、最终用户和分销渠道的市场规模信息。疫苗输送设备市场报告涵盖的国家包括德国、英国、法国、意大利、西班牙、瑞士、荷兰、比利时、俄罗斯、土耳其和欧洲其他地区。

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由于固定疫苗输送设备领域对疫苗输送设备的需求不断增长，德国在欧洲市场占据主导地位。报告的国家部分还讨论了影响单个疫苗输送设备市场的因素以及将影响当前和未来市场趋势的国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管法律和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些关键指标。

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