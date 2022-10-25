预测期内亚太地区疫苗输送装置市场预计将达到7.8946亿美元

预计亚太地区疫苗输送设备市场 将在 2020-2027 年的预测期内经历市场增长。预计到 2027 年将达到 7.8946 亿美元，高于 2019 年的 4.7963 亿美元。增加政府支持和投资，提高疫苗接种覆盖率是预测期内推动市场需求的主要因素。

疫苗递送装置具有开发新疫苗、影响市场上制造商推出新产品、增加其需求以及增加传染病对疫苗需求的负担等功能。有针对性的疫苗交付。目前正在进行各种研究，为制造商创造竞争优势，以开发新的和创新的疫苗输送装置，预计这将为疫苗输送装置市场提供各种其他机会。然而，与注射和穿刺要求相关的疫苗储存和患者恐惧 预计将在预测期内抑制市场增长。

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销售疫苗输送设备的主要公司有 BD、Vaxxas Pty Ltd、Gerresheimer AG、iHealthNet LLC、Micropoint Technologies、SCHOTT AG（Carl-Zeiss-Stiftung 的子公司）、3M、NanoPass、Terumo Europe NV（Terumo Corporation 的子公司）。子公司）。, West Pharmaceutical Services, Inc. 等。世界各地的公司也启动了许多产品发布和合同，加速了疫苗输送设备的市场。

疫苗输送设备市场报告包括市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、新收入口袋方面的机会分析、市场监管变化、产品批准、战略决策、产品我们将提供详细信息关于发射。市场地域扩张和技术创新。联系我们获取分析师简报以了解分析和市场情况。我们的团队创建的解决方案会影响您的底线，以帮助您实现预期目标。

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亚太地区疫苗输送设备市场范围和规模

疫苗输送设备市场根据产品、给药途径、类型、品牌、剂量、疫苗类型、方式、易用性、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于分析增长利基和战略以接近市场并确定主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据产品，疫苗输送设备市场分为注射器、自动注射器、喷射注射器、微针、吸入/肺部输送、微注射系统、笔式注射装置、可生物降解植入物和无针注射系统。电穿孔、口服系统/舌下疫苗递送系统、自学习设备和其他设备。到 2020 年，注射器部分预计将主导疫苗输送设备市场。这是因为它易于处理并且主要用于常规疫苗递送程序。

根据给药途径，疫苗输送设备市场分为肌肉内、皮下和皮内。2020 年，肌肉注射部分预计将主导疫苗输送设备市场，因为它是选择最多的疫苗输送程序。

根据类型，疫苗输送设备市场分为商业疫苗和临床阶段（电穿孔）疫苗。2020年，由于市场上有大量根据患者需求提供的疫苗输送装置，预计市售疫苗将主导疫苗输送装置市场。

根据品牌，疫苗输送设备市场细分为 BD accuspray 鼻腔喷雾系统、BD hypak 疫苗玻璃预填充注射器系统、BD uniject 自动灭活预填充注射系统、Gx InnoSafe、Gx RTF clearject、plajex 等。由于存在根据可用的不同类型疫苗设计的各种疫苗输送装置，预计其他细分市场将在 2020 年主导疫苗输送装置市场。

根据剂量，疫苗输送设备市场分为固定和可变。到 2020 年，预计固定部分将主导疫苗输送设备市场，因为最大数量的疫苗将以恒定剂量输送以降低疫苗毒性。

根据疫苗类型，疫苗输送装置市场分为二价口服脊髓灰质炎疫苗、卡介苗疫苗、破伤风-白喉疫苗、DTP-HEPB-HIB 疫苗、流感疫苗、肺炎球菌结合疫苗、麻疹疫苗等。2020 年，由于政府对根除脊髓灰质炎的兴趣增加，二价口服脊髓灰质炎疫苗细分市场将主导疫苗输送设备市场。

根据模式，疫苗输送装置市场分为自动疫苗输送装置和手动疫苗输送装置。2020 年，由于疫苗开发领域的技术进步和创新的增长，自动化疫苗输送设备细分市场将主导疫苗输送设备市场。

基于易用性，疫苗输送设备市场分为一次性和可重复使用。2020 年，由于技术先进的注射器（例如用于疫苗输送的自处置注射器）的广泛使用，一次性部分在疫苗输送设备市场上占据主导地位。

根据最终用户，疫苗输送设备市场分为医院、社区中心、家庭护理设施、研究和学术机构、门诊手术中心等。2020 年，由于医院拥有先进的疫苗输送设备，医院部分将主导疫苗输送设备市场。此外，受过医院培训的疫苗管理人员可确保准确管理疫苗。

根据分销渠道，疫苗输送设备市场分为直接招标、零售等。2020 年，由于医院、诊所、社区中心等是主要供应来源，直接投标部分主导了疫苗输送设备市场。对于医疗保健提供者而言，通过直接渠道购买疫苗输送设备具有很高的成本效益，因为它们是根据服务合同批量购买的。

疫苗输送设备市场的国家级分析

分析疫苗输送设备市场，以提供基于国家、产品、给药途径、类型、品牌、剂量、疫苗类型、方式、易用性、最终用户和分销渠道的市场规模信息。疫苗输送设备市场报告涵盖的国家是日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和亚太地区其他地区。

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由于消费者需求的增长和国内医疗基础设施的改善，日本正在引领亚太市场的增长。报告的国家部分还讨论了影响个别市场的因素，以及影响当前和未来市场趋势的国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管法律和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些关键指标。

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