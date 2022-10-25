在预测期内，北美疫苗输送设备市场预计将以 8.0% 的复合年增长率增长

预计北美疫苗输送设备市场 将在 2020-2027 年的预测期内经历市场增长。预计到 2027 年将达到 26.8462 亿美元，高于 2019 年的 14.9186 亿美元。

免疫计划和运动的增加以及新疫苗的开发是预测期内推动市场需求的主要因素。疫苗输送设备包括新疫苗开发等功能，影响制造商在市场上推出新产品。这不仅是由于其需求不断增加，而且传染病负担日益加重，这增加了对精确疫苗递送以实现针对靶标的强烈免疫反应的需求。目前正在进行的各种研究将为制造商创造竞争优势，以开发新的和创新的疫苗递送设备，以及疫苗递送设备市场中的各种其他机会。预计将提供。然而，疫苗库存和与注射和针刺相关的患者恐惧预计将在预测期内抑制市场增长。

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销售疫苗输送设备的主要公司有 BD、INOVIO Pharmaceuticals、Gerresheimer AG、Corium Inc.、iHealthNet LLC、SCHOTT AG（Carl-Zeiss-Stiftung 的子公司）、3M、Mystic Pharmaceuticals、D’Antonio Consultants International, Inc.、West . Pharmaceutical Services, Inc.、Mylan Pharmaceuticals Inc.（Mylan NV 的子公司）、Medical International Technologies (MIT Canada) Inc.、Antares Pharma、InjexUK 等。世界各地的公司也启动了许多产品发布和合同，加速了疫苗输送设备的市场。

疫苗输送设备市场报告包括市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、新收入口袋方面的机会分析、市场监管变化、产品批准、战略决策、产品我们将提供详细信息关于发射。市场地域扩张和技术创新。联系我们获取分析师简报以了解分析和市场情况。我们的团队创建的解决方案会影响您的底线，以帮助您实现预期目标。

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北美疫苗输送设备市场的范围和规模

疫苗输送设备市场根据产品、给药途径、类型、品牌、剂量、疫苗类型、方式、易用性、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于分析增长利基和战略以接近市场并确定主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据产品，北美疫苗递送设备市场细分为注射器、自动注射器、喷射注射器、微针、吸入/肺部递送、显微注射系统、笔式注射、可生物降解植入物和基于电穿孔的针头。免费注射系统、口服/舌下疫苗输送系统、自动注射器训练器和其他设备。 2020年，注射器部分预计将主导市场。这主要是由于疫苗管理者偏好常规疫苗接种。

根据给药途径，北美疫苗递送设备市场分为肌内、皮下和皮内疫苗接种。 预计到 2020 年，肌肉内疫苗接种部分将主导市场，因为它可以快速传播疫苗。

根据上市类型，北美疫苗递送设备市场分为疫苗和临床阶段（电穿孔）疫苗。 2020 年，预计商业疫苗将主导市场，因为市场上有许多适用于管理不同类型疫苗的疫苗输送设备。

按品牌划分，北美疫苗输送装置市场细分为 BD accuspray 鼻腔喷雾系统、BD hypak 疫苗玻璃预充式注射器系统、自灭活预充式注射系统 BD uniject、Gx innosafe、Gx RTF clearject、plajex 等。是 随着许多疫苗输送设备的出现以满足不断增长的疫苗输送需求，预计其他细分市场将在 2020 年主导市场。

根据剂量，北美疫苗输送设备市场分为固定和可变。 预计固定细分市场将在 2020 年主导市场。这是因为以恒定剂量给予最大数量的疫苗，以减少疫苗剂量并提高疫苗反应。

根据疫苗类型，北美疫苗递送装置市场细分为二价口服脊髓灰质炎疫苗、卡介苗疫苗、破伤风-白喉疫苗、DTP-HEPB-HIB疫苗、流感疫苗、结合疫苗肺炎球菌疫苗、麻疹疫苗等。 2020 年，由于对先进黏膜疫苗输送设备的需求不断增加，二价口服脊髓灰质炎疫苗市场将占据主导地位。

基于模式，北美疫苗递送设备市场分为自动疫苗递送设备和手动疫苗递送设备。 2020 年，由于疫苗开发领域的创新不断增加，自动化疫苗输送设备领域将占据市场主导地位。

基于易用性，北美疫苗输送设备市场分为一次性和可重复使用。 2020 年，由于越来越多地使用技术先进的一次性注射器来管理疫苗，一次性部分在市场上占主导地位。

根据最终用户，北美疫苗输送设备市场分为医院、社区中心、家庭护理设施、研究和学术机构、门诊手术中心等。 2020 年，由于医院拥有训练有素的疫苗管理人员，医院部门将主导市场，此外医院还拥有先进的疫苗管理技术。

根据分销渠道，北美疫苗输送设备市场分为直接招标、零售等。 2020年，直接招标部分主导市场，因为它是医院、诊所、社区中心等的主要供应来源。 对于医疗保健提供者来说，通过直接渠道购买疫苗输送设备是非常值得称赞的，因为它们是根据服务合同批量购买的。

疫苗输送设备市场的国家级分析

它分析了疫苗输送设备市场，以按产品基础、给药途径、类型、品牌、剂量、疫苗类型、方式、易用性、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察。疫苗输送设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

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由于疫苗接种覆盖率的提高和新疫苗研发投资的增加，预计北美地区将在 2020 年至 2027 年的预测期内实现最高增长率。在北美地区，由于传染病的流行，美国在市场上占据主导地位。报告的国家部分还讨论了影响市场和国内市场监管变化的个别因素，这些变化将影响当前和未来的市场趋势。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行动和进出口关税是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。此外，北美品牌的存在和可用性以及由于与本地和国内品牌的重大或不频繁竞争而面临的挑战，考虑到销售渠道的影响，并提供了国内数据的分析预测。

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