预计到 2029 年，食品储存容器市场录得 4.1% 的显着复合年增长率

全球 食品储存容器市场的市场分析和信息

Data Bridge Market Research 分析，2021 年食品储存容器市场价值 1515.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 2090.4 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.1%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消耗分析、专利分析和技术进步。

食品储存容器市场报告包含有关市场分析、市场定义、市场细分、关键发展领域、竞争分析和研究方法的所有详细信息。这份行业报告很好地解释了市场中主要参与者的战略概况，彻底分析了他们的核心竞争力和战略，例如对业务至关重要的新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系和收购。采取更好的措施来改进他们的战略，从而成功地推销商品和服务。根据这份市场报告，食品储存容器市场将创出新高。

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食物储存容器在 室温、冰箱或冰柜中存放食物。有多种选择可以以任何这些方式储存食物。在选择要使用的容器类型之前，必须考虑几个因素。考虑储存的类型（室温、冷藏或冷冻）、食物的类型、储存的持续时间和储存空间的大小。塑料容器、塑料袋和玻璃容器都是可接受的选择。

最近的发展

2021 年 5 月，Plastipak 宣布对其位于西班牙托莱多的制造工厂进行回收投资，旨在将 PET 薄片转化为食品级回收 PET 颗粒。这些颗粒被考虑直接用于新的食品容器、瓶子和预成型件。该回收厂每年将生产约 20,000 吨食品级颗粒，并将从 2022 年夏季开始生产。

2021 年 5 月，Berry Global 的业务部门 Berry Superfos 为食品生产商推出了一种新的可持续 CombiLight 炊具。与类似的解决方案相比，这种现代化、资源节约型的食品包装解决方案将有助于消除 60% 的塑料含量。

食品储存容器的 市场范围和全球市场

在食品储存容器市场经营的一些主要参与者是：

Clorox公司（美国）

特百惠（美国）

马克·纽厄尔（美国）

Amcor plc（瑞士）

乐扣乐扣公司（韩国）

模压玻璃纤维公司（美国）

准备（美国）

Thermos LLC（美国）

新鲜度（美国）

奥奈达集团公司

Glasslock（美国）

气候（欧盟）

Vtopmart（美国）

EMSA GmbH（德国）

Silgan Containers（美国）

林达公司（美国）

Detmold 集团（澳大利亚）

Pactiv LLC（美国）

OXO（美国）

按地区划分的市场细分，区域分析涵盖

⦿ 北美（美国、加拿大和墨西哥）

⦿ 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）

⦿ 亚太地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）

⦿ 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）

⦿ 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）

目录： 食品储存容器的全球市场

一、简介

2 市场细分

3 执行摘要

4 顶视图

5 市场概况

6 Covid-19 对全球医疗保健行业市场食品储存容器的影响

7 食品储存容器市场，按产品类型

8 全球食品储存容器市场，按形式

9 全球食品储存容器市场，按类型

10 全球食品储存容器市场，按模式

11 全球食品储存容器市场，按最终用户分类

12 全球食品储存容器市场，按地理位置

13 全球食品储存容器市场、公司格局

14 SWOT分析

15家公司简介

16 问卷

17 相关报道

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以下是获得项目报告的原因：

通过高效的运营洞察、食品储存容器市场份额分析和有效的市场定位方法，全面了解全球市场。

了解市场的基本情况以及关键行业。

考虑基于深度价值和数量分析的关键类别。

当前的市场趋势、不断发展的设计工作和不断变化的市场情景可能会使医疗保健认知计算食品储存容器市场的公司受益。

本食品储存容器市场研究报告中涵盖的要点 ：

食品储存容器市场规模

新食品储存容器市场销量

食品储存容器市场更换销量

安装基地

不同品牌的食品储存容器市场

食品储存容器市场交易量

食品储存容器市场产品价格分析

食品储存容器快速消费品市场结果

食品储存容器市场护理成本分析

监管框架和变化

价格分析和退款

不同地区食品储存容器市场份额

市场竞争对手的最新发展

食品储存容器市场即将到来的应用

食品储存容器市场创新者研究

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